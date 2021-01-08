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سياسة|ألمانيا

السياسي الأكثر شعبية في ألمانيا.. وزير الصحة ينس شبان خليفة محتمل لميركل

شبان ينوي الترشح لخلافة ميركل بعد إعلانها عدم النية لخوض الانتخابات التشريعية الخريف المقبل (غيتي)
شبان ينوي الترشح لخلافة ميركل بعد إعلانها عدم النية لخوض الانتخابات التشريعية الخريف المقبل (غيتي)
8/1/2021

ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزير الصحة ينس شبان ينوي الترشح لمنصب المستشارية عن حزبه المسيحي الديمقراطي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، في الانتخابات التشريعية المقررة الخريف المقبل.

وقالت مجلة "دير شبيغل" (Der Spiegel) -في تقرير اليوم الجمعة، نقلا عن 6 من مسؤولي الحزب- إن شبان، الذي ارتفعت شعبيته بين الناخبين خلال جائحة كورونا، كان يستطلع آراء زملائه في الحزب لقياس مدى الدعم لهذه الخطوة.

كما ذكرت صحيفة "بيلد" (Bild) أن شبان يفكر في الترشح لمنصب المستشارية.

ولطالما اعتبر شبان، البالغ من العمر 40 عاما، نجما صاعدا في حكومة ميركل. وأظهر استطلاع للرأي الشهر الماضي أنه السياسي الأكثر شعبية في البلاد متفوقا على ميركل.

ووفق استطلاع أجراه معهد "كانتار" بتكليف من صحيفة "بيلد" قال 52% ممن شملهم الاستطلاع إن شبان يجب أن يلعب دورا رئيسيا في السياسة الألمانية عام 2021، ارتفاعا من 28% نهاية 2019. وبلغت نسبة تأييد ميركل 51%، بزيادة 11 نقطة مئوية مقارنة بعام 2019.

وكانت ميركل التي تتولى مهامها منذ 2005، أعلنت نهاية 2018 أنها لن تترشح لولاية خامسة، بعد انتكاسات انتخابية لحقت بحزبها المحافظ.

المصدر : وكالة الأنباء الألمانية

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