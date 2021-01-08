فيديو سجله تحت ضغوط إدارته.. ترامب يتنصل من أحداث الكونغرس ووزراؤه ناقشوا عزله

وسط ضغوط متزايدة على الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعوات لعزله في أعقاب اقتحام أنصاره مبنى الكونغرس، ظهر ترامب في تسجيل مصور يتبرأ فيه من أحداث العنف، ويتعهد بتسليم السلطة، في حين يواصل أعوانه ومستشاروه القفز من سفينته.

وفي كلمته المصورة التي نشرها عبر تويتر بعد انتهاء الحظر الذي فرضه عليه الموقع، أدان ترامب أحداث العنف، التي شهدها مبنى الكونغرس، الأربعاء، وقال إن من شاركوا فيها "لا يمثلون الولايات المتحدة" و"سيدفعون الثمن"، وفق تعبيره.

وأكد أن إدارة جديدة سيتم تنصيبها في 20 يناير/كانون الثاني الجاري بعدما صدق الكونغرس على نتائج الانتخابات الرئاسية، وأضاف "تركيزي الآن ينصب على ضمان انتقال هادئ ومنظم وسلس للسلطة. هذه اللحظة تتطلب تضميد الجراح والمصالحة".

ولم يشر ترامب في كلمته إلى الرئيس المنتخب جو بايدن، وقال إن حملته سلكت كل الطرق القانونية للطعن في نتائج الانتخابات، وأن هدفه الوحيد كان التأكد من نزاهة الانتخابات، على حد تعبيره.

وقال الرئيس المنتهية ولايته إن عام 2020 كان عاما مليئا بالتحدي لسكان الولايات المتحدة، لافتا إلى أن هزيمة جائحة فيروس كورونا وإعادة بناء ما وصفه بأعظم اقتصاد على وجه الأرض تتطلبان العمل مع بعضنا البعض.

ضغوط لتسجيل الكلمة

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مستشار في البيت الأبيض قوله إن ترامب سجل هذه الكلمة؛ بسبب تهديدات باستقالات وشيكة ومحاكمة برلمانية محتملة.

وقال المستشار إن جميع كبار موظفي البيت الأبيض كانوا على وشك الاستقالة؛ مما دفع ترامب لتسجيل المقطع.

وأضاف المصدر نفسه أنه كان يتعين على ترامب أن يرسل هذه الرسالة التي قدمها في كلمته المصورة، وأن يتحدث بتلك النبرة في ليلة الانتخابات، وليس بعد سقوط قتلى، وفق تعبيره.

في هذه الأثناء، قالت تقارير صحفية إن ترامب ناقش مع مساعديه في الأسابيع الأخيرة رغبته في أن يصدر عفوا عن نفسه.

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" (New York Times) إن إصدار ترامب عفوا عن نفسه سيكون سابقة في التاريخ الأميركي إذا أقدم عليه الرئيس المنتهية ولايته.

وأضافت الصحيفة أن ترامب قال لمستشاريه أثناء عدة مناقشات منذ يوم الانتخابات في 3 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنه يفكر في إصدار عفو رئاسي عن نفسه، كما سألهم أيضا عما إذا كان يجب عليه القيام بذلك، وعن الأثر السياسي أو القانوني المترتب على القرار.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير الواضح ما إذا كان ترامب قد بحث الموضوع مجددا مع مساعديه بعد اقتحام الكونغرس، الذي أدى إلى دعوات عديدة أطلقها مشرعون لعزل ترامب وتفعيل التعديل 25 من الدستور.

ونقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) عن مصادر أن ترامب سأل محامين -بمن فيهم مستشار البيت الأبيض القانوني بات سيبولوني- عن سلطته في العفو عن نفسه.

وأضافت المصادر أن ترامب استفسر عن تبعات قانونية وسياسية يمكن أن تترتب على العفو عن نفسه.

نقاشات العزل

في غضون ذلك، نقلت شبكة "سي إن بي سي" (CNBC) عن مصادر قولها إن أعضاء في إدارة ترامب أجروا نقاشات لعزله، خلصت إلى عدم المضي قدما في ذلك؛ بسبب استغراق الإجراءات أكثر من أسبوع.

وأضافت الشبكة أن وزير الخارجية، مايك بومبيو، ووزير الخزانة، ستيفن منوتشين، كانا ضمن وزراء الإدارة، الذين بحثوا بشكل غير رسمي إمكانية تفعيل التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب.

وأشارت المصادر إلى أن المشاركين في نقاشات عزل ترامب تخوفوا من أن عزله يمكن أن يزيد التوتر، ويجعله بطلا لليمين المتطرف على حد قولهم.

كما نقلت الشبكة عن مسؤول كبير سابق قوله إن الخطة الآن هي ترك ترامب يكمل مدته، وسيأتي وقت تتم فيه محاسبة ترامب، وليس شرطا أن يكون ذلك خلال الأيام المتبقية له في الحكم.

وفي السياق، نقل موقع "أكسيوس" (Axios) عن مسؤولين كبيرين للأمن القومي قولهما إنهما وزملاءهما قرروا تحدي أي طلبات من الرئيس يعتقدون أنها ستعرض الأمة للخطر أو تخالف القانون.

وعقب اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونغرس -في حادث لم يسبق له مثيل في الديمقراطية الأميركية- وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد من القتلى، تقدم المشرعون الديمقراطيون بمشروع قانون لعزل ترامب، وتفعيل التعديل 25 من الدستور الأميركي، والذي يتعلق بتنحية الرئيس.

وينص التعديل 25 على أنه في حال وفاة الرئيس أو استقالته أو عزله يصبح نائب الرئيس رئيسا للبلاد.

ويسمح التعديل بإقالة الرئيس إذا صوتت أغلبية الثلثين في مجلسي الكونغرس على ارتكابه خيانة أو جريمة كبرى.

موقف نائب الرئيس

وفي هذا السياق، نقل موقع "بيزنس إنسايدر" (Business Insider) عن مستشار مايك بنس نائب الرئيس الأميركي أن بنس يعارض اللجوء إلى التعديل 25 من الدستور لعزل ترامب.

وأضاف الموقع أن بنس وأعضاء فريقه قلقون أيضا من أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية، قد يؤدي إلى مزيد من الفوضى والانقسام الحزبي في البلاد، كما أن اللجوء إلى المحاكمة البرلمانية قد يعرض تطلعات بنس السياسية للترشح للبيت الأبيض عام 2024 للخطر.

بدورها، قالت رئيسة مجلس النواب الأميركي، نانسي بيلوسي، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ السيناتور، تشاك شومر، إن نائب الرئيس بنس لم يرد على اتصالاتهما لطلب تفعيل التعديل 25 للدستور.

كما قالت بيلوسي في مؤتمر صحفي إن ما يجب استخلاصه مما حدث في الكونغرس هو توخي الحذر؛ لأن الفاعلين بزعامة ترامب لا يكترثون لسلامة الآخرين ولمبدأ نقل السلطة سلميا.

ودعا زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي، الخميس، إلى تنحية الرئيس المنتهية ولايته في الحال؛ بسبب تحريضه أنصاره، الذين اقتحموا مبنى الكونغرس الأربعاء، على تنفيذ "تمرد".

وقال شومر إنه "لا ينبغي للرئيس أن يبقى في منصبه ولو ليوم واحد بعد الآن"، مهددا بمحاكمة ترامب في الكونغرس بهدف عزله إذا لم تبادر حكومته إلى تنحيته بموجب التعديل 25 للدستور، والذي يجيز لنائب الرئيس وأغلبية أعضاء الحكومة إقالة الرئيس إذا وجدوا أنه "غير قادر على تحمل أعباء منصبه".

من ناحية أخرى، توالت الاستقالات في صفوف مستشاري ترامب والموظفين في إدارته، احتجاجا على أحداث الكونغرس.

وفي أحدث الموجات، استقال 4 مستشارين كبار في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، وفقا لوكالة "رويترز" (Reuters)، وهم إيرين والش، ومارك فاندروف، وأنتوني روجيرو، وروب غرينواي.

وفي وقت سابق، أعلنت وزيرة التعليم بيتسي ديفوس استقالتها، وذلك بعد ساعات فقط من استقالة وزيرة النقل إيلين تشاو من منصبها للسبب ذاته.

وقالت وزيرة النقل المستقيلة على تويتر إنها اتخذت هذه الخطوة؛ لأن ما حصل في الكونغرس كان "حدثا صادما، وكان من الممكن تجنبه تماما.. وقد أزعجني كثيرا لدرجة أنني لا أستطيع تجاهله".

كما أعلنت سارة ماثيوز نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض استقالتها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تستحق انتقالا سلميا للسلطة.