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سياسة|إيران

زارها قائد الحرس الثوري.. إيران تبث صورا لقاعدة صواريخ تحت الأرض قرب مياه الخليج

اللواء سلامي يزور القاعدة مع قادة بحرية الحرس الثوري (رويترز)
اللواء سلامي يزور القاعدة مع قادة بحرية الحرس الثوري (رويترز)
8/1/2021

بثت وسائل إعلام رسمية إيرانية اليوم، الجمعة، صورا لقاعدة صاروخية تابعة للقوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني على ساحل الخليج، خلال زيارة القائد العام للحرس الثوري، اللواء حسين سلامي، لها في ظل توتر متصاعد بين طهران وواشنطن.

ونسب الإعلام الرسمي إلى سلامي قوله إن هذه القاعدة -التي تقع تحت الأرض في موقع لم يعلن عنه على ساحل الخليج- تعد "واحدة من قواعد عدة تضم صواريخ إستراتيجية لبحرية الحرس".

وأوضح سلامي أن القواعد الصاروخية التابعة لبحرية الحرس لديها صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلومترات، وذات دقة عالية وقدرة تدميرية كبيرة.

وأضاف أن منطق إيران وإستراتيجيتها هي الدفاع عن استقلالها ووحدة أراضيها، وأنه لا خيار لديها سوى تعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية لمواجهة أي تهديد تتعرض له.

خامنئي يتمسك بالصواريخ

وفي هذه الأثناء، قال مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي في خطاب متلفز اليوم بمناسبة ذكرى الثورة إن المنظومات الصاروخية الإيرانية دفاعية ومهمة في ردع الأعداء، وأكد أنها "خارج المساومات".

وأضاف خامنئي أن حضور إيران الإقليمي مهم، وسيستمر ويجلب الاستقرار، ويعزز العلاقات مع الأصدقاء، وفق تعبيره.

واتهم الولايات المتحدة بأنها أساس انعدام الاستقرار والأمن في المنطقة؛ بسبب وجودها العسكري، وسياساتها "الاستكبارية".

وقال خامنئي إن أميركا اليوم تواجه ما كانت تفرضه على الدول الأخرى من فوضى داخلية وانعدام الاستقرار.

القاعدة واحدة من قواعد عدة تضم صواريخ إستراتيجية، وفقا لما قاله قائد الحرس الثوري (رويترز)

وفيما يتعلق بالاتفاق النووي، قال المرشد الإيراني "لا نصر على عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ولا نتعجلها.. لكن المنطقي هو مطلبنا برفع العقوبات"، وأشار إلى أن قرار البرلمان الإيراني بتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% قرار صحيح؛ لأن سياسة بلاده هي "الالتزام مقابل الالتزام".

وتأتي هذه التطورات في ظل تزايد التوتر خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة، وتحذيرات متبادلة من التصعيد العسكري خلال الأيام الباقية للرئيس دونالد ترامب في السلطة.

وأعلن الإعلام الإيراني أمس، الخميس، انطلاق المرحلة الثانية لمناورات التعبئة البحرية للمنطقة الرابعة لبحرية الحرس الثوري في منطقة عسلوية التابعة لمحافظة بوشهر (جنوب)، بحضور القائد العام للحرس الثوري حسين سلامي ورئيس بحرية الحرس علي رضا تنكسيري.

وتضم المناورة -التي انطلقت بمناسبة "أسبوع تكريم شهداء المقاومة"- أكثر من 700 قطعة بحرية خفيفة وثقيلة.

في المقابل، قالت شبكة "فوكس نيوز" (Fox News) الأميركية إن قاذفتين إستراتيجيتين من طراز "بي-52" (B-52) توجهتا من قاعدة في داكوتا الشمالية إلى منطقة الخليج، ضمن مهمة جديدة لردع إيران.

وأوضحت الشبكة أن هذه هي المهمة الرابعة من نوعها خلال شهرين لهذه الطائرات.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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