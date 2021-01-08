الإمارات تعلن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر بدءا من السبت

أعلنت دولة الإمارات اليوم الجمعة إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع دولة قطر اعتبارا من يوم غد السبت.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وكيل وزارة الخارجية الإماراتية خالد عبد الله بالهول قوله إن الإمارات "ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة تجاه دولة قطر بموجب البيان الصادر يوم 5 يونيو (حزيران) 2017، عقب توقيع بيان العُلا المتضمن اتفاق التضامن الدائم، والذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجي والعربي والإسلامي وتماسكه".

وأضاف أن بلاده "ستعمل على إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة.. وتم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 يناير (كانون الثاني) الجاري".

وقد أعلنت القمة الـ41 لدول مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في مدينة العلا بالسعودية يوم الثلاثاء الماضي، إنهاء الأزمة الخليجية التي بدأت في يونيو/حزيران 2017، وأدت إلى قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها السياسية والدبلوماسية وإغلاق الحدود والأجواء مع قطر.

كما شددت قمة العلا على عدم المساس بسيادة أي دولة أو استهداف أمنها. يذكر أن الكويت أعلنت قبيل انعقاد القمة عن فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين السعودية وقطر.