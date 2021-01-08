في ذكرى اغتيال سليماني والمهندس.. رئيس الحشد الشعبي العراقي يدعو لإخراج القوات الأجنبية وواشنطن تفرض عقوبات عليه

دعا رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق فالح الفياض إلى إخراج القوات الأجنبية من البلاد، فيما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات عليه بتهمة ضلوعه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.

وأوضحت الوزارة أن العقوبات تشمل مصادرة جميع ممتلكات الفياض ومصالحه الشخصية الموجودة في الولايات المتحدة، وحظر أي كيانات يمتلك 50% من حصتها أو يمتلكها هو وآخرون بشكل مباشر أو غير مباشر.

وأشارت الوزارة إلى أن العقوبات على الفياض تأتي تطبيقا للأمر التنفيذي رقم 13818 الذي يقضي بمعاقبة المنتهكين لحقوق الإنسان حول العالم وناشري الفساد.

وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين إن "السياسيين المتحالفين مع إيران مثل فالح الفياض يشنون حملة عنيفة ضد الديمقراطية في العراق من خلال التوجيه والإشراف على قتل المتظاهرين العراقيين المسالمين".

وأكد منوتشين أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في العراق الذين يسعون لمنع الشعب العراقي من الاحتجاج السلمي وتحقيق العدالة واجتثاث الفساد، على حد قوله.

في المقابل، اعتبر الفياض أن خروج القوات الأجنبية من البلاد يمنح العراق استقلاله وسيادته ويمكنه من التحكم في قراره السياسي.

وقال الفياض -خلال كلمة ألقاها في مهرجان شعبي بالبصرة جنوبي العراق بمناسبة الذكرى الأولى لاغتيال القوات الأميركية للقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس- إن قرار البرلمان بشأن خروج القوات الأجنبية يشكل أول رد على الغارة الأميركية.

والفياض من السياسيين الشيعة البارزين في العراق، وكان يشغل إلى جانب منصبه الحالي منصب مستشار الأمن الوطني، إلا أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي أقاله من منصبه قبل أشهر.

وتشكل الحشد الشعبي لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية عند اجتياحه شمال وغربي العراق عام 2014، وخاض معارك ضد التنظيم إلى جانب قوات الجيش.

لكن الحشد -خاصة فصائله المقربة من إيران- يواجه اتهامات بارتكاب انتهاكات بحق السنة، إضافة إلى قمع الاحتجاجات الشعبية التي بدأت في 2019 ضد النخبة الحاكمة المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.