انتقد تساهل شرطة الكونغرس مع أنصار ترامب.. مذيع أميركي: لو كانوا مسلمين لأطلق عليهم القناصة النار

تصدر اسم المذيع في قناة "إم إس إن بي سي" (MSNBC) الأميركية، جو سكاربورو (Joe Scarborough)، قائمة الأعلى تداولا على موقع تويتر في الولايات المتحدة، وذلك بعد انتقاده تساهل شرطة الكونغرس مع أنصار ‎الرئيس دونالد ترامب.

وقال جو سكاربورو في تعليقه على اقتحام أنصار ترامب لمبنى الكونغرس (الكابيتول) لمنعه من التصديق على فوز جو بايدن بالانتخابات، "لو كان أولئك المتمردون سودا لأُطلقت النار عليهم في وجوههم.. يا إلهي، لو كان أولئك المتمردون مسلمين لأطلق عليهم القناصةُ النارَ من أسقف المباني".

كما دعا سكاربورو إلى اعتقال الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، واتهم الرئيس ترامب ومحاميه رودي جولياني ونجله دونالد ترامب جونيور بتأجيج المؤيدين لاقتحام المبنى، ودعا إلى تقديهم للمحاكمة لمنع تكرار هذا الهجوم في المستقبل.

وفي تغريدة على تويتر انتقد المذيع الأميركي الفشل الأمني في مواجهة اقتحام الكونغرس.

وقال "الفشل الأمني في مبنى الكابيتول صادم، ويجب على قادته التأكد من عدم انتهاك مثيري الشغب لمنزل الشعب وأعظم هيئة تداول في العالم مرة أخرى. ما حدث وصمة عار".

