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سياسة|عراق

شاهد-الجيش العراقي 100 عام عاصفة منذ التأسيس

7/1/2021

يستدعي اللواء الركن عبد الخالق فيصل شاهر مخزون الذكريات على مدى 3 عقود قضاها في الجيش العراقي الذي أسسه البريطانيون في 6 يناير/كانون الثاني 1921، ويقول "دخلت برتبة ملازم أول وخرجت برتبة لواء ركن.. الحرب مستمرة".

وخلال 100 عام عاصفة ومضطربة منذ التأسيس، كان الجيش العراقي في وقت من الأوقات أكبر الجيوش في الشرق الأوسط في عهد الرئيس الراحل صدام حسين.

شارك جيش العراق في عدة حروب بالمنطقة، من بينها الحروب العربية الإسرائيلية، وقال شاهر إن الجيش العراقي شارك في 4 حروب مع إسرائيل.

وأضاف لرويترز "أصبحت الحرب مثلا مع إيران، سبّة"، في إشارة للحرب الإيرانية العراقية التي استمرت 8 سنوات (1980-1988) وخلفت نحو مليون قتيل.

انتهى مشوار شاهر في القوات المسلحة عندما غزت الولايات المتحدة العراق في 2003 وحلت الجيش، رغم أن الولايات المتحدة أعادت بناء الجيش العراقي في السنوات التالية.

وفي 2014، استولى تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات شاسعة من شمال البلاد. وبعد ذلك بعامين، شنت القوات العراقية بدعم من التحالف الدولي معركة الموصل، واستعادت المدينة عام 2017.

وقال شاهر إن "الحكومة الحالية عرفت أنها من دون جيش قوي لن تستطيع حتى أن تتنفس، وسيكون السلاح المنفلت أقوى منها إذا لم يكن لديها جيش مدرب وطني مهني محترف".

المصدر : رويترز

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