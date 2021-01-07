ترامب يتعهد بانتقال منظم للسلطة ويعتبر نفسه الأفضل في تاريخ أميركا

سارع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب إلى نشر بيان، عقب مصادقة الكونغرس الأميركي اليوم على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بأصوات المجمع الانتخابي ليصبح بذلك الرئيس المقبل للولايات المتحدة.

وقال ترامب -في بيان نشر على حساب نائب كبير موظفي البيت الأبيض للاتصالات على تويتر – "رغم أنني اختلف كليا مع نتيجة الانتخابات، والحقائق ظاهرة بالنسبة لي، مع ذلك سيكون هناك انتقال منظم للسلطة في 20 يناير/كانون الثاني الجاري"، معتبرا أن تسليم السلطة لبايدن "ينهي أعظم فترة رئاسية في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية".

وتابع ترامب "قلت دائما إننا سنستمر في قتالنا لضمان احتساب الأصوات القانونية فقط، في الوقت الذي يمثل هذا نهاية أعظم فترة رئاسية أولى في تاريخ الرئاسة، هذه هي البداية فقط في قتالنا لإعادة أميركا إلى عظمتها".

وانتهت عمليات مصادقة الكونغرس الأميركي اليوم على نتائج المجمع الانتخابي بتقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا، علما بأن الحد المطلوب للفوز بسباق الرئاسة الأميركية هو 270 صوتا.