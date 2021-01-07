الكونغرس بغرفتيه يستأنف الجلسة المشتركة للتصديق على انتخاب بايدن

استأنف الكونغرس الأميركي بغرفتيه جلسة التصديق على انتخاب الديمقراطي جو بايدن رئيسا للبلاد، وذلك بعد ساعات من اقتحام أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للمبنى وتحطيم نوافذه وإحداث فوضى عارمة، مما أدى لتعطيل التصديق على الانتخابات.

وترأس الجلسة مايك بنس، نائب الرئيس الأميركي، وبدأت باستعراض نتائج مختلف الولايات والمصادقة عليها.

وقد رفض مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة الاعتراض المقدم على نتيجة الانتخابات الرئاسية بولاية أريزونا، ويواصل النظر في الاعتراضات المقدمة على نتائج ولايات أخرى.

تنديد بالعنف

واستهل بنس الجلسة بالتنديد بـ "أعمال العنف" التي شهدها مقرّ الكونغرس، والتعبير عن أسفه لهذا "اليوم المظلم".

وقال "حتى بعد أعمال العنف والتخريب غير المسبوقين في مبنى الكابيتول، ها هم ممثّلو الشعب الأميركي المنتخبون يجتمعون مرة أخرى في نفس اليوم للدفاع عن الدستور".

وقد أدان زعماء الجمهوريين والديمقراطيين "السلوك الإجرامي" وشددوا على أن الفوضى لن ترهب الكونغرس، ولن تعيق الديمقراطية الأميركية.

وشدّد زعيم الأكثرية الجمهورية بمجلس الشيوخ ميتش ماكونيل على أن المجلس "لن يتم ترهيبه". وأضاف "لقد حاولوا تعطيل ديمقراطيتنا وفشلوا".

من جهته قال زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر إنّ ما جرى الأربعاء نتيجة "كلمات وأكاذيب" ترامب، (الذي) سيترك "لطخة لن تمحى بسهولة".

بنس ترأس الجلسة المشتركة للكونغرس (الفرنسية)

تمرد واعتداء

ولم يتوان السيناتور الجمهوري ميت رومني عن تحميل ترامب المسؤولية عن ما جرى. وقال رومني الذي انتقد ترامب مراراً "ما حدث اليوم تمرّد بتحريض من رئيس الولايات المتحدة".

وفي مستهلّ الجلسة، ندّدت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي بـ "الاعتداء على الديموقراطية".

وأضافت بيلوسي "إلى من حاولوا صرف انتباهنا عن مسؤوليتنا: لقد فشلتم. وإلى من شاركوا في تدنيس معبد ديمقراطيتنا: العدالة ستتحقق".

وكان المئات من أنصار الرئيس المنصرف اقتحموا مبنى الكونغرس بالعاصمة واشنطن، بعد أن دعاهم ترامب إلى التوجه للمبنى لمنع ما وصفها بسرقة الانتخابات.

وقد حث المدعي العام بواشنطن كارل راسين، اليوم، ترامب، على ضرورة دعوة مؤيديه للتوقف والكف عما يقومون به "على الفور".