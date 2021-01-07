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سياسة|قطر

الخطوط الجوية القطرية تستأنف رحلاتها عبر الأجواء السعودية

طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية (الجزيرة)
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية (الجزيرة)
7/1/2021

قالت الخطوط الجوية القطرية الخميس إنها بدأت بإعادة تشغيل عدد من رحلاتها عبر الأجواء السعودية، وذلك لأول مرة منذ يونيو/حزيران 2017.

وأكدت الشركة في تغريدة على تويتر أن "أول طائرة تابعة لها ستعبر الأجواء السعودية هي الرحلة QR1365 من الدوحة إلى جوهانسبرغ عند الساعة 10:45 مساء اليوم الخميس".

وأعلنت السعودية الاثنين إعادة فتح أجوائها ومنافذها البحرية والبرية مع قطر، قبل يوم واحد من قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في مدينة العلا السعودية بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وتمخضت القمة عن توقيع اتفاق مصالحة أنهى حصارا فرضته السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة، واستمر أكثر من 3 سنوات ونصف السنة.

والأربعاء، أعلن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان أن الاتفاق يقضي بعودة كاملة للعلاقات بين الدول الأربع مع قطر.

وعلى مدى سنوات الحصار اضطرت الخطوط الجوية القطرية إلى توجيه معظم رحلاتها نحو الأجواء الإيرانية.

المصدر : الجزيرة + الأناضول
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