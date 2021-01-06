كورونا يضرب مجددا.. رقم قياسي للإصابات بأميركا وإغلاق عام في بريطانيا وتشديد الإجراءات بعدة دول

سجلت الولايات المتحدة رقما قياسيا جديدا في الإصابات بمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد، كما شهدت عدة دول إجراءات مشددة لمكافحة الجائحة، في حين حصل لقاح "مودرنا" (moderna) على موافقة الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي.

فقد سجلت السلطات في الولايات المتحدة وفاة أكثر من 3 آلاف و900 شخص بالفيروس خلال 24 ساعة، وفق بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز. وأظهرت البيانات إصابة أكثر من 250 ألف شخص بالفيروس.

وبدأت خدمات الطوارئ في مقاطعة لوس أنجلوس تقنين الأكسجين، بعدما بلغت الطاقة الاستيعابية في كثير من المستشفيات مستويات حرجة.

كما طلب من فرق الإسعاف عدم نقل أي مصابين بأزمات قلبية إلى أي مستشفى إذا كانت فرص نجاتهم شبه معدومة.

وفي اليابان، بلغت الإصابات اليومية بكورونا مستوى قياسيا جديدا، وسط ضغوط من خبراء الصحة لإعلان حالة طوارئ صارمة في محيط طوكيو الكبرى.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة على مستوى البلاد نحو 6 آلاف على الأقل، وهو مستوى قياسي جديد، وفقا لحسابات هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، وسجلت طوكيو1591 إصابة، وهو أعلى مستوى تشهده على الإطلاق.

إسرائيل تقرر الإغلاق الشامل بسبب تفشي كورونا (غيتي)

تشديد الإجراءات

وفي بريطانيا، التي باتت أكثر الدول الأوروبية تأثرا بالفيروس؛ يصوّت البرلمان على قانون يفرض إغلاقا عاما في البلاد دخل اليوم حيز التنفيذ.

وتقضي الإجراءات بإغلاق المدارس والمحلات غير الأساسية، وحظرِ خروج الأفراد من منازلهم إلا للضرورة.

كما تم تشديد القيود الخاصة بالتصدي لتفشي فيروس كورونا في كل من أيرلندا وويلز وبعض مناطق أسكتلندا.

وهدد عدد من نواب حزب المحافظين الحاكم بالتمرد على الحكومة لعدم طرحها خطة واضحة بشأن رفع حالة الإغلاق العام التي يتوقع أن تستمر حتى منتصف الشهر المقبل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا خيار سوى إغلاق البلاد بشكل كامل للتحكم في الانتشار السريع للسلالة الجديدة من فيروس كورونا.

وسجلت المملكة المتحدة أمس الثلاثاء أكثر من 60 ألف إصابة جديدة بكوفيد-19.

وفي ألمانيا، اتفقت الحكومة مع السلطات بالولايات على تمديد الإغلاق المشدد الهادف إلى مكافحة جائحة كورونا حتى 31 من الشهر الجاري.

وبموجب هذا الاتفاق، الذي يأتي بسبب استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بجائحة كورونا؛ سيتم تمديد إغلاق المدارس ورياض الأطفال وأغلب المتاجر غير الغذائية والمطاعم والمراكز الثقافية وأماكن الترفيه.

كما جرى الاتفاق على تقييد حرية الحركة بشكل مشدد في المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابة الجديدة بكورونا على 200 حالة لكل 100 ألف نسمة في 7 أيام.

من جانبها، أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية اليوم الأربعاء أنها أعطت الضوء الأخضر لاستخدام لقاح شركة "مودرنا" الأميركية المضاد لفيروس كورونا المستجد، في ثاني قرار للاتحاد الأوروبي يتعلق بترخيص لقاح للفيروس.

وقالت الهيئة الناظمة -ومقرها أمستردام- في بيان إن وكالة الأدوية الأوروبية أوصت بمنح الترخيص لتسويق مشروط للقاح مودرنا المضاد لكوفيد-19، للحيلولة دون إصابة الأشخاص ابتداء من سن 18 عاما بفيروس كورونا 2019.

وفي إسرائيل، قررت الحكومة فرض إغلاق شامل في جميع القطاعات باستثناء الضرورية منها، ابتداء من منتصف ليلة الخميس ولمدة أسبوعين، في محاولة للحد من تفشي الموجة الثالثة من فيروس كورونا.

وجاء القرار بعد جلسة طارئة للحكومة على خلفية تقرير لوزارة الصحة أكد تسجيل تفش متزايد للسلالة الجديدة من الفيروس.

وكانت السلطات الإسرائيلية سجلت إصابات يومية غير مسبوقة تجاوزت 8 آلاف، مما رفع عدد الإصابات إلى أكثر من 450 ألف حالة منذ بدء تفشي الجائحة.

وتقضي إجراءات الإغلاق الجديدة بوقف الحركة والعمل في جميع المرافق والمؤسسات والحد من نشاط المواطنين، بما في ذلك في القطاع التعليمي، مع استثناء القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، دعت منظمة العفو الدولية إسرائيل إلى توفير اللقاح ضد فيروس كورونا للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن القانون الدولي يلزم تل أبيب بذلك.

وقالت المنظمة إنه على إسرائيل التوقف عن تجاهل التزاماتها الدولية كقوة محتلة، وأن توفر لقاحات كورونا بشكل متساو وعادل للفلسطينيين الذين يعيشون تحت احتلالها في الضفة وغزة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت أنها تتوقع الحصول على أولى جرعات اللقاح الشهر المقبل، من خلال برنامج كوفكس المدعوم من الأمم المتحدة.

وفي مصر، نعت نقابة الأطباء 10 من أعضائها الذين لقوا حتفهم خلال اليومين الماضيين فقط متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا؛ ليرتفع إجمالي وفيات الأطباء بالفيروس من 273 إلى 283 طبيبا.

ووفقا لوزارة الصحة المصرية، فقد ارتفع إجمالي الوفيات في البلاد بالفيروس حتى أمس إلى 7 آلاف و918 حالة، في حين بلغت الإصابات 144 ألفا و583 مصابا، وبلغ عدد المتعافين منهم 115 ألفا و14 حالة.

إحصاءات عالمية

ووفق إحصاءات لرويترز، فإن إصابات كورونا العالمية تتجاوز 86.17 مليونا، وتبلغ الوفيات مليونا و864 ألفا و642 وفاة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وعن أكثر الدول عددا في الإصابات، تأتي الولايات المتحدة في المرتبة الأولى، ثم الهند، ثم البرازيل، فروسيا، في حين تأتي المملكة المتحدة في المرتبة الخامسة.

أما أكثر الدول العربية، فتأتي العراق ثم المغرب، فالسعودية، والأردن، وتحتل الإمارات المرتبة الخامسة في القائمة.