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سياسة|إيران

وزير الدفاع الإيراني: قرائن قوية تؤكد ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي حذر من عدم الرد على اغتيال فخري زاده (غيتي إيميجز)
وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي حذر من عدم الرد على اغتيال فخري زاده (غيتي إيميجز)
6/1/2021

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن هناك قرائن حقيقية وقوية تؤكد ضلوع إسرائيل في اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زاده، مؤكدا عزم طهران على الرد على من اغتاله.

وأضاف حاتمي أن لدى إيران الحق في الرد على إسرائيل، مؤكدا أن طهران هي من تقرر متى وأين وكيف سيكون هذا الرد.

وحذّر حاتمي من عدم الرد على اغتيال زاده، معتبرا أن ذلك سيشجع على تكرار ما وصفها بالجرائم، التي تجعل العالم والمنطقة أقل أمنا، حسب تعبيره.

وكان نائب قائد الحرس الثوري الإيراني، الجنرال علي فدوي، قال إن عملية اغتيال فخري زاده تمت بأجهزة متطورة تتحكم فيها الأقمار الاصطناعية، وإنه لم يكن هناك أي مهاجم في مكان الحادث.

وأضاف فدوي أن عملية الاغتيال تمت بواسطة رشاش، جرى التحكم به عبر الأقمار الصناعية باستخدام تقنية الذكاء الصناعي للتعرف على وجه فخري زاده، واستهدافه بشكل دقيق.

وأشار إلى أنه تم إطلاق 13 رصاصة، أصابت 5 منها فخري زاده، وأصابت واحدة أحد حراسه الشخصيين.

وأوضح فدوي أن 11 حارسا كانوا يرافقون فخري زاده، وأن انفجار سيارة الشحن كان يستهدف حراسه الشخصيين.

وسبق أن أعلن أمير عبد اللهيان مستشار رئيس البرلمان الإيراني أنه تم اعتقال بعض المشاركين في اغتيال فخري زاده الشهر الماضي.

وقال مستشار رئيس البرلمان الإيراني "لن يفلت من العدالة مرتكبو هذا الاغتيال، الذين حددت أجهزة الأمن بعضهم واعتقلتهم".

وأضاف للتلفزيون الإيراني "تعرفنا على من أمروا باغتيال فخري زاده، وسيتم الرد عليهم قريبا".

المصدر : الجزيرة + وكالات

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