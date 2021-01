الكونغرس يجتمع اليوم للتصديق على فوز بايدن وأنصار ترامب يحشدون للتظاهر رفضا لنتائج الانتخابات

يجتمع الكونغرس بمجلسيه اليوم الأربعاء لفرز نتائج تصويت أعضاء المجمع الانتخابي والتصديق عليها، مع استعداد واشنطن لاستقبال الآلاف من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في محاولة أخرى للضغط من أجل قلب نتائج الانتخابات.

ويترأس نائب الرئيس مايك بنس التصويت بصفته رئيسا لمجلس الشيوخ ويُعلن النتائج، ويصبح المرشح الذي يحصل على ما لا يقل عن 270 صوتا من أصل 538 صوتا انتخابيا؛ الرئيس المقبل.

وأظهر تصويت أعضاء المجمع الانتخابي بالولايات الخمسين -إضافة إلى العاصمة واشنطن- فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن بـ306 أصوات، مقابل حصول المرشح الجمهوري دونالد ترامب على 232 صوتا.

وكانت خطوة عدّ الأصوات والتصديق عليها في الجلسة المشتركة لمجلسي الكونغرس حدثا روتينيا يهدف إلى تقنين نتائج يقبل بها المرشحان وحزباهما، لكن وبسبب استمرار رفض الرئيس ترامب الاعتراف بالهزيمة وادعائه سرقة الانتخابات وتزويرها تتجه الأنظار إلى ما يمكن أن يؤول إليه الاجتماع، وسط ضغط ترامب على نائبه بنس ليقلب النتائج لصالحه.

وقال ترامب -في بيان صادر عنه- إنه ونائبه بنس متفقان تماما على أن نائب الرئيس لديه سلطة التصرف.

وأضاف أن خيارات عديدة لدى نائب الرئيس بموجب الدستور، ويمكنه إلغاء المصادقة على النتائج أو إعادة إرسالها إلى الولايات للتعديل والتصديق عليها.

If Vice President @Mike_Pence comes through for us, we will win the Presidency. Many States want to decertify the mistake they made in certifying incorrect & even fraudulent numbers in a process NOT approved by their State Legislatures (which it must be). Mike can send it back!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 6, 2021