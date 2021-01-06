وارنوك يعلن الفوز وأوسوف متقدم بآلاف الأصوات.. الديمقراطيون يتجهون لحصد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي

أعلن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي رافائيل وارنوك (Raphael Warnock) فوزه على السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر في الانتخابات الفرعية، التي جرت في جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.

وأضاف وارنوك -في مقطع فيديو على الإنترنت- "أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، مهما كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات".

ولم تعلن السلطات ولا وسائل الإعلام الكبرى حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات، التي شهدت منافسة شديدة، وستحسم الأغلبية في مجلس الشيوخ مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، كما أن لوفلر لم تقر بهزيمتها.

ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وخصمه الديمقراطي جون أوسوف.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري بأكثر من 15 ألف صوت. وسيتمكن الديمقراطيون في حال فوزهم بالمقعدين في مجلس الشيوخ من ضمان السيطرة على الكونغرس بمجلسيه.

واكتسبت الانتخابات أهمية كبيرة في ضوء الانقسام الذي تشهده البلاد، كما أنها حطمت الأرقام القياسية في عدد الناخبين، الذين شاركوا في التصويت المبكر وفي حجم الإنفاق على الحملة الانتخابية.

ومما يشير إلى أهمية السباق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن شارك كل منهما أمس الأول الاثنين في مهرجان انتخابي لحزبيهما في الولاية؛ لحث أنصارهما على التصويت بكثافة في هذه الانتخابات.

وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين فستتساوى الكفتان (50 مقعدا لكل حزب في المجلس المؤلف من 100 مقعد)، وسيكون الصوت الفاصل بين الحزبين لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، وفقا للدستور.