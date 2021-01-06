البث الحي
سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

وارنوك يعلن الفوز وأوسوف متقدم بآلاف الأصوات.. الديمقراطيون يتجهون لحصد مقعدي جورجيا في مجلس الشيوخ الأميركي

المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية جورجيا رافائيل وارنوك (رويترز)
المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي في ولاية جورجيا رافائيل وارنوك (رويترز)
6/1/2021-|آخر تحديث: 6/1/202103:21 PM (مكة المكرمة)

أعلن المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي رافائيل وارنوك (Raphael Warnock) فوزه على السيناتورة الجمهورية المنتهية ولايتها كيلي لوفلر في الانتخابات الفرعية، التي جرت في جورجيا لمقعدي الولاية في مجلس الشيوخ.

وأضاف وارنوك -في مقطع فيديو على الإنترنت- "أنا فخور بالثقة التي منحتموها لي، وأعدكم هذه الليلة بأنني سأذهب إلى مجلس الشيوخ للعمل من أجل جورجيا كلها، مهما كان من أدليتم بأصواتكم له في هذه الانتخابات".

ولم تعلن السلطات ولا وسائل الإعلام الكبرى حتى الآن الفائز في هذه الانتخابات، التي شهدت منافسة شديدة، وستحسم الأغلبية في مجلس الشيوخ مع تولي الرئيس المنتخب جو بايدن مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، كما أن لوفلر لم تقر بهزيمتها.

ويتركز الاهتمام الآن على المقعد الثاني الذي تحتدم المنافسة عليه بين السيناتور الجمهوري المنتهية ولايته ديفيد بيردو، وخصمه الديمقراطي جون أوسوف.

وأظهرت النتائج الأولية تقدم المرشح الديمقراطي على منافسه الجمهوري بأكثر من 15 ألف صوت. وسيتمكن الديمقراطيون في حال فوزهم بالمقعدين في مجلس الشيوخ من ضمان السيطرة على الكونغرس بمجلسيه.

واكتسبت الانتخابات أهمية كبيرة في ضوء الانقسام الذي تشهده البلاد، كما أنها حطمت الأرقام القياسية في عدد الناخبين، الذين شاركوا في التصويت المبكر وفي حجم الإنفاق على الحملة الانتخابية.

ومما يشير إلى أهمية السباق أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المنتخب جو بايدن شارك كل منهما أمس الأول الاثنين في مهرجان انتخابي لحزبيهما في الولاية؛ لحث أنصارهما على التصويت بكثافة في هذه الانتخابات.

وإذا فاز الديمقراطيون بالمقعدين فستتساوى الكفتان (50 مقعدا لكل حزب في المجلس المؤلف من 100 مقعد)، وسيكون الصوت الفاصل بين الحزبين لنائبة الرئيس المنتخبة كامالا هاريس، وفقا للدستور.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

مشروع قرار بالكونغرس لتوبيخه.. الديمقراطيون يتهمون ترامب بإساءة استخدام السلطة ويدعون لتحقيق جنائي

ندد الديمقراطيون بشدة بالضغوط التي مارسها ترامب لقلب نتائج الانتخابات في ولاية جورجيا، والتي كشفتها مكالمة هاتفية مسرّبة، ودعوا إلى تحقيق جنائي، كما قرروا تقديم مشروع قرار في الكونغرس لتوبيخه.

نفى أن يكون بنس أبلغه بعدم امتلاكه الصلاحيات.. ترامب يطلب من نائبه عرقلة فوز بايدن بالرئاسة

نفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب صحة ما ورد في تقرير صحيفة نيويورك تايمز بأن نائبه مايك بنس أبلغه بعدم امتلاكه صلاحية منع مصادقة الكونغرس على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الانتخابات الرئاسية. 

محاولة أخيرة من معسكر ترامب.. كتلة من الجمهوريين تقرر الاعتراض على فوز بايدن في يوم التصديق النهائي

أعلنت مجموعة من 11 مشرّعا جمهوريا بمجلس الشيوخ الأميركي أنهم سيعارضون إقرار نتائج الانتخابات الرئاسية التي أسفرت عن فوز جو بايدن، عندما يلتئم الكونغرس بمجلسيه -الأربعاء المقبل- من أجل التصديق النهائي.

المزيد من سياسة

وزير الدفاع الإيراني: قرائن قوية تؤكد ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده

وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي حذر من عدم الرد على اغتيال فخري زاده (غيتي إيميجز)

شبكة سي بي إس: تسجيل صوتي التقطه طيارون يلوح بهجوم على الكونغرس انتقاما لسليماني

التسجيل الصوتي التقط بعدد من المطارات في نيويورك، ويقول سنتوجه بطائرة نحو مبنى الكابيتول (رويترز)

لوموند: قوس ترامب لم تغلق بعد.. ما يجري في واشنطن يفضح هشاشة النظام الأميركي

كوفمان: سنوات ترامب جعلت الديمقراطية الأميركية هشة (الأوروبية)

إبطال صفقة مزورة استخدمها الاحتلال الإسرائيلي للاستيلاء على أراض واسعة جنوب القدس

قرية ومقام النبي موسى يخضعان للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967 (الجزيرة)
الأكثر قراءة

10 مشتريات عديمة الفائدة.. توقف عن إهدار المال عليها لهذه الأسباب

ينبغي التوقف عن شراء كثير من المنتجات عديمة الفائدة تحت ضغط الإعلانات (بيكسابي)

الكونغرس يجتمع اليوم للتصديق على فوز بايدن وأنصار ترامب يحشدون للتظاهر رفضا لنتائج الانتخابات

أفضل فكرة تعليمية إلكترونية.. المصري حمد زناتي تفوق على 2500 طالب ياباني

الطفل حمد خلال مشاركته في مؤتمر "مصر تستطيع بالتعليم" الذي عقد في مصر عام 2018 (صحف مصرية)

ضاحي خلفان: المصالحة تمت مع السعودية وانتظار البقية للوضع عملية موفقة

ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي (الجزيرة)