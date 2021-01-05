كيف يمكن لجورجيا تحديد نجاح أو فشل رئاسة بايدن؟

في ذات الوقت الذي شارك فيه الرئيس المنتخب جو بايدن في فعالية انتخابية هادئة خارج مدينة أتلانتا التابعة لجورجيا، تجمع الآلاف من أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب للمشاركة في مؤتمره الانتخابي الداعم لمرشحي الحزب الجمهوري، في سباق هذه الولاية على مقعديها في مجلس الشيوخ.

وطالب بايدن الناخبين بالتصويت للمرشحين رافائيل وارنوك وجون أوسوف، في وقت حذر ترامب من تبعات سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، وطالب الناخبين بالتصويت لصالح الجمهوريين كيلي لافلر وديفيد بوردو.

وحث ترامب مواطني الولاية على التصويت ضد المرشحين الديمقراطيين، مؤكدا لهم أن "انتخابات الإعادة في جورجيا أهم انتخابات تشريعية في تاريخ بلادنا".

ورغم ابتعادنا بأسبوعين عن يوم تنصيب الرئيس في العشرين من الشهر الجاري، تعد انتخابات جورجيا بالفعل لحظة محورية في رئاسة بايدن، حتى قبل أن يؤدي اليمين الدستورية.

وكُتب على هذه الولاية أن تحدد هوية الحزب الذي سيسيطر على أغلبية مجلس الشيوخ، وسينعكس ذلك بصورة كبيرة وهامة على فشل أو نجاح إدارة بايدن.

نتائج مصيرية

في خضم الحملة الانتخابية، عبر السيناتور تشك شومر، زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، عن ضرورة الفوز بمقعدي جورجيا "من أجل أن يتمكن الديمقراطيون من تغيير أميركا، ومحو ما قام به الرئيس ترامب على مدار السنوات الأربع الأخيرة".

ولم يبالغ شومر فيما قاله، إذ إن فوز الديمقراطيين بمقعدي الولاية من شأنه أن يمنحهم أغلبية في البيت الأبيض، إضافة لامتلاكهم الأغلبية في مجلس النواب وسيطرتهم على البيت الأبيض.

ونتج عن انتخابات 2020 الخاصة بالكونغرس استمرار سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب بأغلبية 222 صوتا مقابل 212 مع عدم حسم مقعد واحد بعد. في حين حصل الجمهوريون على 50 مقعدا من مقاعد مجلس الشيوخ المئة، مقابل 48 للديمقراطيين، مع جولة إعادة على مقعدي جورجيا. ومن شأن فوز الجمهوريين بمقعد على الأقل احتفاظهم بأغلبية مجلس الشيوخ، في حين تذهب الأغلبية للديمقراطيين حال فوزهم بالمقعدين إذ يمنح الدستور نائب الرئيس (كامالا هاريس) صوتا حاسما بصفتها رئيسا للمجلس في حال تعادلت الأصوات.

ولهذا السبب، حققت انتخابات جورجيا أرقاما قياسية في حجم إنفاق الحزبين عليها، وجمع تبرعات بمعدلات قياسية، إضافة إلى تصويت أكثر من 3.2 ملايين ناخب عن طريق البريد والتصويت المبكر قبل اليوم الخامس من يناير/كانون الثاني، كما شارك الرئيسان المنصرف والمنتخب في فعاليات لدعم مرشحي الحزبين.

ماذا تعني خسارة الديمقراطيين؟

ستمثل خسارة الديمقراطيين لأغلبية مجلس الشيوخ خبرا سيئا، وتبرز عددا من المعضلات منها إصدار قوانين لتغيير أو تعديل ما اتخذه ترامب من قرارات أو أوامر تنفيذية. وستؤثر نتائج جورجيا على ما إذا كان بايدن يستطيع بسهولة تعيين القضاة والوزراء والسفراء، وما إذا كانت إدارته ستُحاصر من خلال تحقيقات الكونغرس التي قد يبادر الجمهوريون حال سيطرتهم على مجلس الشيوخ بفتحها.

وبغض النظر عن الحزب الذي يفوز في مجلس الشيوخ، فإن سن القوانين الرئيسية سيكون صعباً، ولكن سيكون أكثر صعوبة إذا استمرت سيطرة الجمهوريون على المجلس.

ويأمل بايدن إدخال إصلاحات وتغييرات واسعة في مجال التأمينات الصحية، وقضايا الهجرة وقواعد امتلاك وحق حمل الأسلحة النارية وقواعد وإجراءات تمويل الحملات الانتخابية.

وبدون سيطرة الديمقراطيين على مجلس الشيوخ، فإن العديد من مشاريع القوانين التي يدعمها بايدن سوف تمر وتحصل على أغلبية في مجلس النواب، لكنها ستتوقف وتتم عرقلتها في مجلس الشيوخ.

واشنطن ولاية.. توسيع الدستورية

من أهم ما تهدف إلية فئات عريضة داخل الحزب الديمقراطي، حال الفوز بمقعدي ولاية جورجيا في مجلس الشيوخ، تغيير وضعية العاصمة واشنطن ومنحها حقوق الولاية بما يمنحها قوة تصويتية بمجلسي الكونغرس.

وتصوت العاصمة للحزب الديمقراطي بنسب تزيد على 90%، ومن شأن تلك الخطوة ضمان سيطرة الحزب على أغلبية مجلس الشيوخ.

ويطالب الجناح اليساري بالحزب كذلك بزيادة أعداد قضاة المحكمة الدستورية العليا من 9 في الوقت الحالي لتصبح 15 أو 17 بما يمنح بايدن حق اختيار القضاة الجدد لإحداث توازن خاصة بعدما عين ترامب 3 قضاة محافظين، وأصبح توازن المحكمة 6 قضاة محافظين مقابل 3 ليبراليين.

ترشيحات الوزراء والسفراء

تمنح أغلبية مجلس الشيوخ الرئيس المنتخب ضمانة الموافقة السهلة على من يختار للعمل في المناصب الوزارية المختلفة، إضافة لكبار المسؤولين بالإدارات، والوكالات الحكومية المختلفة والتي تتطلب أن يوافق عليها مجلس الشيوخ.

وبدون أغلبية بمجلس الشيوخ، سيواجه بايدن أيضاً معارك أكثر صرامة للحصول على موافقة تعيين مسؤولين آخرين على رأسهم القضاة والسفراء.

هل تبدأ التحقيقات؟

وأخيراً، هناك مسألة كيفية استخدام لجان الكونغرس لصلاحياتها، وهل سيتم فتح تحقيقات ترهق إدارة بايدن من عدمها.

وقد تعهد الكثير من قادة الجمهوريين بالعمل على فتح تحقيقات حول سلوك وممارسات نجله هانتر، والتحقيق في علاقاته المشبوهة مع أوكرانيا والصين.

وهذا الأخير أكثر احتمالاً بكثير إذا احتفظ الجمهوريون بأغلبية مجلس الشيوخ، ومن أمثلة التحقيقات في الرئاستين الأخيرتين قضية بنغازي، والتحقيق من أجل عزل ترامب بسبب انتهاكه القوانيين في التعامل مع أوكرانيا.