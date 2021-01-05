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سياسة|السعودية

شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا

5/1/2021-|آخر تحديث: 5/1/202101:43 PM (مكة المكرمة)

استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بعناق حار أثناء وصوله إلى مطار العلا على رأس الوفد القطري المشارك في القمة الخليجية الـ41.

وتبادل ولي العهد السعودي وأمير قطر أطراف الحديث وتعانقا، ثم رافق ولي العهد ضيفه إلى السيارة التي أقلته إلى مقر انعقاد القمة في مدينة العلا شمالي غربي السعودية.

ووصل إلى مطار العلا أيضا للمشاركة في القمة الخليجية كل من أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد البحرين رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وفهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات.

ومن جهة أخرى نقلت وكالة رويترز عن مصدر رسمي مصري قوله إن وزير الخارجية سامح شكري غادر إلى السعودية على رأس وفد للمشاركة في القمة.

المصدر : الجزيرة

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