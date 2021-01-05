تحدث عن عقد سياسي جديد.. الرئيس العراقي يحدد الخطوط العريضة للخروج من الأزمات

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة، ويعالج الأخطاء المتراكمة.

وأضاف -في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم، مشددا على أن أوضاع البلاد لن تستقيم دون أن يكون الشعب سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي.

وأكد صالح أن العراق المستقل هو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على الغير.

وأشار إلى أن البلاد تعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، في ظل تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات، وتعزيز الأجهزة الأمنية، وضبط السلاح المنفلت، موضحا أن ذلك يتطلب من الجميع النظر بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلد.

وبالتزامن مع بدء تنفيذ قرار نزع السلاح المنفلت، خرج رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مساء أمس الاثنين، في جولة بشوارع بغداد، حيث تبادل أطراف الحديث مع مواطنين، وتناول الغداء في أحد المطاعم.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة مقطع فيديو، يظهر لقاء الكاظمي مواطنين في الطريق وهو يتسامر معهم، وقد اقترب منه البعض للالتقاط صور معه.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الشروع في عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.