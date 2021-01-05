البث الحي
سياسة|عراق

تحدث عن عقد سياسي جديد.. الرئيس العراقي يحدد الخطوط العريضة للخروج من الأزمات

صالح رفض أن يكون العراق ساحة صراع الآخرين (رويترز)
صالح رفض أن يكون العراق ساحة صراع الآخرين (رويترز)
5/1/2021

قال الرئيس العراقي برهم صالح إن هناك حاجة لعقد سياسي جديد يمكّن العراقيين من بناء دولة بسيادة كاملة، ويعالج الأخطاء المتراكمة.

وأضاف -في كلمة بمناسبة الذكرى الأولى لمقتل أبو مهدي المهندس نائب رئيس الحشد الشعبي، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، أن هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزفهم، مشددا على أن أوضاع البلاد لن تستقيم دون أن يكون الشعب سيد نفسه بعيدا عن أي وصاية أو تدخل خارجي.

وأكد صالح أن العراق المستقل هو ركن أساسي لمنظومة إقليمية قائمة على احترام حق الشعوب ونبذ الصراعات، ولا يمكن القبول أن يكون البلد ساحة صراع الآخرين أو منطلقا للعدوان على الغير.

وأشار إلى أن البلاد تعيش في ظروف بالغة التعقيد والحساسية، في ظل تحديات إقليمية وأزمات اقتصادية واستحقاقات مهمة، أبرزها الانتخابات المبكرة النزيهة بعيداً عن التزوير أو التلاعب بإرادة العراقيين في اختيار ممثليهم، والشروع في الإصلاحات، وتعزيز الأجهزة الأمنية، وضبط السلاح المنفلت، موضحا أن ذلك يتطلب من الجميع النظر بروح المسؤولية الوطنية، وضبط النفس وعدم السماح لأحد بالتلاعب بمقدرات البلد.

وبالتزامن مع بدء تنفيذ قرار نزع السلاح المنفلت، خرج رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي مساء أمس الاثنين، في جولة بشوارع بغداد، حيث تبادل أطراف الحديث مع مواطنين، وتناول الغداء في أحد المطاعم.

ونشر المكتب الإعلامي لرئاسة الحكومة مقطع فيديو، يظهر لقاء الكاظمي مواطنين في الطريق وهو يتسامر معهم، وقد اقترب منه البعض للالتقاط صور معه.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من إعلان وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية الشروع في عملية أمنية لنزع السلاح غير المرخص في العاصمة بغداد.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

ترحيب واسع بإنهاء الأزمة الخليجية وفتح الحدود السعودية مع قطر

أمير قطر يوقّع على البيان الختامي لقمة العلا السعودية (رويترز)

بعد مغادرته محافظة العلا.. أمير قطر يشكر السعودية على الأجواء الأخوية ووزير خارجيته: طوينا صفحة الخلاف

أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني خلال مشاركته في قمة العلا (وكالة الأناضول)

سفينة سول وأموال إيران.. جهود دبلوماسية لحل الخلاف ومدمرة كورية جنوبية تقترب من مضيق هرمز

مسؤولون في الخارجية الكورية الجنوبية يبحثون الموقف بعد احتجاز ناقلة النفط (الأوروبية)

حطمت الأرقام القياسية.. ولاية جورجيا تصوّت لحسم معركة مجلس الشيوخ

مركز اقتراع في أتلانتا عاصمة الولاية (غيتي)
الأكثر قراءة

البيان الختامي للقمة الـ41: طي كامل للأزمة الخليجية وعودة للعلاقات الدبلوماسية مع قطر

وزير الخارجية السعودي (يمين): مهما بلغت الخلافات في البيت الخليجي فإن حكمة القادة قادرة على تجاوز ذلك (الفرنسية)

لا يعرفون وطنا سوى الأردن.. 20 ألف باكستاني يحنّون إلى الأرض الطاهرة

الباكستانيون.. قلب معلق بالأردن وآخر يحن للوطن البعيد (الجزيرة)

شاهد.. ولي العهد السعودي يستقبل أمير قطر بالعناق في مطار العلا

35 عاما حافلة بالذكريات في أول مساجدها.. الشيخ عبد الوهاب أقدم عربي في كوريا

مشاركة الشيخ عبد الوهاب زاهد في مؤتمر لحوار الأديان (الجزيرة)