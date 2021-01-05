بعد مغادرته محافظة العلا.. أمير قطر يشكر السعودية على الأجواء الأخوية ووزير خارجيته: طوينا صفحة الخلاف

أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره للحفاوة التي لقيها في السعودية.

وقال الديوان الأميري القطري إن "الشيخ تميم بعث ببرقية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أثناء مغادرته للسعودية، أشاد فيها بالأجواء الأخوية التي سادت اجتماع القمة الخليجية وبالجهود التي بُذلت من أجل إنجاحه".

وأضاف أن النتائج الإيجابية للاجتماع ستعزز مسيرة مجلس التعاون، وتعود بالخير على الشعوب الخليجية، وترسخ التضامن في مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة.

وكان أمير قطر قد غادر محافظة العلا بعد ختام القمة الخليجية حيث كان في مقدمة مودعيه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله.

طي صفحة الخلاف

من جانبه، اعتبر وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني اليوم الثلاثاء أنه بعقد قمة العلا تنطوي صفحة الخلاف الخليجي.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال "تنطوي اليوم صفحة الخلاف، بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".

وأعرب عن الشكر والتقدير لدولة الكويت على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي.

تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة. كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي. pic.twitter.com/fZ2OyBbNnt — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) January 5, 2021

وأضاف في تغريدة أخرى "تحت قيادة وبحكمة الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد، تتطلع دولة قطر إلى مواصلة العمل الخليجي والعربي المشترك الذي يعود بالخير على الشعوب الخليجية، وعلى أمن واستقرار المنطقة، آملين أن يحقق هذا الاتفاق المزيد من التقدم والازدهار والرخاء".