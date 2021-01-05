الرئيس التونسي زكّاه لهذا المنصب.. رئيس الحكومة يقيل وزير الداخلية

أقال رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي وزير الداخلية توفيق شرف الدين الذي زكّاه لهذا المنصب الرئيس قيس سعيد، وهي الإقالة الثالثة في حكومة المشيشي.

وقال بيان مقتضب لرئاسة الحكومة إن المشيشي قرر إعفاء وزير الداخلية على أن يتولى رئيس الحكومة الإشراف على الوزارة بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية، من دون أن يكشف عن أسباب الإقالة.

وعبّرت أحزاب سياسية عن رفضها تعيين المحامي السابق توفيق شرف الدين وزيرا للداخلية في حكومة المشيشي عند تشكيلها في أغسطس/آب الماضي، ورأت أنه من المقربين من الرئيس قيس سعيّد وساعده في حملته الانتخابية.

وأقال المشيشي وزير الثقافة وليد الزيدي -المحسوب على سعيد- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إثر خلاف بشأن رفضه قرارات تتعلق بفيروس كورونا، وكلف وزير السياحة حبيب عمار بتسيير أمور الوزارة.

كما أقال وزير البيئة مصطفى العروي، الشهر الماضي، على خلفية قضية النفايات الإيطالية، بعد ضبط سلطات الجمارك بمدينة سوسة الساحلية (شرق)، في يوليو/تموز الماضي، حاويات تضم نفايات سامة قادمة من إيطاليا، لا تتطابق مع معايير استيراد النفايات في العالم.

ومن المتوقع أن يجري رئيس الحكومة في المرحلة المقبلة تعديلا وزاريا جزئيا في ظل مطالب من الأحزاب التي تدعمه بإدخال وجوه سياسية في الحكومة، وهو ما ترفضه أحزاب المعارضة والرئاسة.