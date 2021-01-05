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سياسة|إثيوبيا

بالصور.. معارك تيغراي تتسبب في دمار واسع بمسجد النجاشي التاريخي في إثيوبيا

قبة مسجد النجاشي تعرضت للدمار نتيجة القصف المدفعي (مواقع التواصل)
قبة مسجد النجاشي تعرضت للدمار نتيجة القصف المدفعي (مواقع التواصل)
5/1/2021

أظهر تقرير للتلفزيون الإثيوبي الرسمي، صورا لمسجد النجاشي التاريخي وقد لحقت به أضرار كبيرة، جراء المواجهات العسكرية في إقليم تيغراي (شمال إثيوبيا).

وأظهرت صور نشرها ناشطون على مواقع التواصل، تعرض المئذنة والقبة ومقابر صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى قبر الملك الصالح أحمد النجاشي، للدمار.

ويحتل مسجد النجاشي مكانة مهمة في إثيوبيا والعالم الإسلامي، باعتباره أول مسجد بني في قارة أفريقيا.

وقال إمام المسجد شيخ آدم محمد إن "القائمين على المسجد كانوا قد نصحوا قادة جبهة تحرير تيغراي ألا يبنوا المتاريس بالقرب منه حرصا عليه".

وأضاف "نشعر بالحزن لما لحق بالمسجد. ومهما كانت المسببات، كان ينبغي أن يجنبوا هذا المكان الخسائر التي لم يسلم منها أي جزء من المسجد ومقابر الصحابة".

وكانت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" رممت مجمع ضريح الملك النجاشي عام 2018.

ورفضت السلطات الإثيوبية التعليق على الموضوع، كما لم يتم التمكن من تلقي معلومات من أهالي المنطقة بسبب انقطاع خطوط الهاتف فيها منذ نحو شهرين.

وكان الجيش الإثيوبي بسط سيطرته على منطقة النجاشي في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إثر العملية العسكرية التي أطلقها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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