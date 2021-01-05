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سياسة|إيران

إيران تبدأ مناورات عسكرية وتهدد برد "واسع وشامل" في حال استهدافها

5/1/2021

حذّر مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية عباس عَراقجي من أن القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد على أي اعتداء، وأن ردها سيكون واسعا وشاملا.

كما قال عراقجي إن كل القواعد العسكرية الأميركية في المنطقة تحت مجهر القوات المسلحة الإيرانية.

وأضاف أن بلاده ترفض منطق التفاوض على اتفاق نووي جديد ولن تتفاوض مع أحد بشأن منظوماتها الصاروخية.

وأكد أن تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يعني موت الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن نسبة التخصيب هذه ضرورة حياتية لمفاعل طهران.

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إن تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 20% في منشأة فوردو، محاولة ابتزاز جديدة واضحة ومصيرها الفشل.

وأوضح متحدث باسم الخارجية الأميركية في رده على سؤال للجزيرة، أن إيران عملت على تطوير برنامجها النووي سرا، بما في ذلك عملياتها في منشأة فوردو.

وقال إنها احتفظت بسجلات برنامجها النووي العسكري إلى جانب العديد من الموظفين الذين يقودون ذلك البرنامج.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة والمجتمع الدولي سيقيّمان تصرفات إيران على ضوء ما سمّاه "هذا التاريخ الاستفزازي".

وأكد أن لدى واشنطن ثقة في أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية ستراقب أي أنشطة نووية إيرانية جديدة وستبلغ عنها.

توتر عال

وأعلن التلفزيون الإيراني أن القوات الإيرانية ستبدأ اليوم الثلاثاء مناورات واسعة تشمل الطائرات المسيّرة والمضادات الجوية.

وأضاف التلفزيون أن المناورات تتضمن تدريبات خاصة بمئات الطائرات المسيّرة في مهمات بعضها هجومي وانتحاري.

ويأتي هذا التطور في ظل تزايد التوتّرات خلال الأيام الماضية بين إيران والولايات المتحدة، وتحذيرات متبادلة من انزلاقها إلى تصعيد أمني خلال الأسابيع القليلة المتبقية للرئيس الجمهوري دونالد ترامب في السلطة.

ويعتبر خبراء رد الفعل الأميركي هذا محاولة من إدارة ترامب للضغط على الإدارة الديمقراطية المقبلة في هذا الملف، ولا سيما أن الرئيس المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى مهامه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، ألمح إلى نيّته "تغيير المسار" الذي اتّبعه سلفه حيال طهران وتفعيل الخيار الدبلوماسي مع الجمهورية الإسلامية إذا ما عادت إلى تنفيذ كامل التزاماتها النووية.

في السياق ذاته، قال نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، إن المنظمة الدولية تريد التأكد من استمرار جميع الأطراف في الالتزام بخطة العمل الشاملة المشتركة الخاصة بإيران.

وأضاف حق أن المنظمة تشجع الأطراف على تجنب أي أعمال من شأنها أن تسهم في أي نوع من التصعيد.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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