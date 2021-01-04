وزير الدفاع الإسرائيلي يؤيد شراء المزيد من طائرات إف-35

قال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إنه يؤيد شراء سرب ثالث من الطائرات الحربية "إف-35" (F-35) من الولايات المتحدة الأميركية، قائلا إن الجيش الإسرائيلي مؤسسة تعمل "365 يوما" في العام.

وقال غانتس في مقابلة مع الموقع الإلكتروني لصحيفة يديعوت أحرونوت اليوم الاثنين، إنه يجب التعامل مع ميزانية الدفاع بشكل صحيح، "إنها نوع من بوليصة التأمين النشطة، الجيش الإسرائيلي هو مؤسسة تعمل 365 يوما في السنة".

وأضاف "بلا شك نحن بحاجة إلى توسيع مجموعة إف-35 التي بحوزتنا، لدينا الآن سربان، أعتقد أننا سنوسعهما، هذا ما طلبته من الأميركيين".

وتابع "لو كان الأمر بيدي وحدي لاشتريت سربا ثالثا من طراز إف-35". وقال "هل أشتري طائرة إف-35 أخرى أو أذهب إلى طائرة إف-15 (F-15) أقل كفاءة؟ هناك اعتبارات مهنية هنا لن أذكرها بالتفصيل".

واشترت إسرائيل 50 مقاتلة من طراز "إف-35" من الولايات المتحدة في العام 2016، يتم تسليمها لسلاح الجو الإسرائيلي تباعا على مدى 5 سنوات.

ومنذ ذلك الحين، تتسلم إسرائيل هذه الطائرات على دفعات، حيث أعلنت تسلّم طائرتين منها هذا العام.

وتستطيع طائرات "إف-35" التحليق دون أن ترصدها أنظمة الدفاع المضادة للطائرات، حسب وزارة الدفاع الأميركية.

وحتى الآن، فإن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك هذا النوع من الطائرات.

وتجري إسرائيل محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية الحفاظ على تفوقها العسكري بعد أن وافقت إدارة دونالد ترامب على صفقة محتملة لبيع مقاتلات "إف-35" للإمارات العام الماضي.