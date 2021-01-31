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حصار غزة|سياسة|قطر

360 مليون دولار من قطر لقطاع غزة

اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تنفذ عشرات المشاريع الحيوية في القطاع (الجزيرة)
اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة تنفذ عشرات المشاريع الحيوية في القطاع (الجزيرة)
31/1/2021

وجّه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتخصيص منحة مالية لقطاع غزة بقيمة 360 مليون دولار تصرف على مدى عام كامل، ابتداء من يناير/كانون الثاني 2021.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن هذه المنحة تأتي في إطار مواصلة دولة قطر دعمها للشعب الفلسطيني الشقيق المحاصر في قطاع غزة.

وأوضحت أن هذا المبلغ سيستخدم لدفع رواتب الموظفين، وتقديم المساعدات المالية للأسر المتعففة، وتشغيل محطات الكهرباء، للحد من تفاقم الوضع الإنساني والظروف المعيشية الصعبة في القطاع.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر فلسطيني قوله إن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي يصل القطاع مساء اليوم الأحد، حاملا الدفعة الأولى من المنحة، والتي تقدر بـ30 مليون دولار.

وتُنفّذ هذه اللجنة التابعة لوزارة الخارجية القطرية عشرات المشاريع الحيوية والمهمة في القطاع، إضافة لتوزيع مساعدات مالية شهرية مخصصة لإعانة الفقراء.

بدوره، اعتبر رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية أن "المنحة القطرية امتداد لمواقف الدوحة الأصيلة في تخفيف حصار قطاع غزة ودعم الشعب الفلسطيني عامة".

وأضاف هنية في بيان أن هذا الدعم يبرهن على عمق الروابط بين الشعبين الفلسطيني والقطري. وأعرب عن شكره لأمير قطر ودوره تجاه دعم الفلسطينيين في مختلف أماكن إقامتهم.

المصدر : وكالات

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