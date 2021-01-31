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غضب الشارع وتعطيل تشكيل الحكومة.. البطريرك الماروني يحذر من "ثورة جياع" في لبنان

احتجاجات طرابلس اللبنانية شهدت أعمال شغب وتخريب (الأناضول)
احتجاجات طرابلس اللبنانية شهدت أعمال شغب وتخريب (الأناضول)
31/1/2021

حذّر البطريرك الماروني في لبنان الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي من اندلاع ثورة جياع وانهيار البلاد، في حال استمر تعطيل تشكيل الحكومة، داعيا الحكومة للاعتراف بالأسباب الحقيقية للغضب الشعبي.

جاء ذلك خلال قداس ترأسه اليوم الأحد شمالي بيروت، وقال الراعي إن الإمعان في تعطيل تشكيل الحكومة، يتسبب بثورة الجياع وحرمانهم من أبسط حقوقهم ويدفع بالبلاد إلى الانهيار. وأردف "هذا منطق تآمري وهدام يستلزم وضع حد له من أجل إنقاذ لبنان".

وأدان الراعي أعمال العنف خلال المظاهرات الاجتماعية بمدينة طرابلس (شمال)، محمّلا السياسيين مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية بالمدينة.

ودعا الراعي، المسؤولين اللبنانيين للكف عن تجاهل الأسباب الحقيقية للتظاهرات، "وهي اجتماعية ومالية ومهنية ومعيشية".

وعلى مدار الأسبوع الماضي، شهدت طرابلس احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية واستمرار حظر التجول المفروض بسبب مكافحة فيروس كورونا.

ووفق الصليب الأحمر اللبناني، فإن المواجهات بين المتظاهرين وقوى الأمن أوقعت قتيلا وأكثر من 200 جريح.

الراعي حمّل السياسيين مسؤولية تردي الأوضاع المعيشية في طرابلس (الأناضول)

الاحتجاجات مستمرة

ومساء أمس السبت، تواصلت في طرابلس الاحتجاجات الشعبية على الأوضاع المعيشية الصعبة.

كما نظم عدد من المتظاهرين اللبنانيين وقفات احتجاجية في مدينة صيدا جنوب لبنان وفي العاصمة بيروت، تعبيرا عن تضامنهم مع المحتجين في مدينة طرابلس شمالي البلاد.

وانتقد المتظاهرون "سياسة التجويع وقمع المتظاهرين واستخدام القوة في وجه التحركات الشعبية" .

ويعاني لبنان منذ شهور أسوأ أزمة اقتصادية منذ نهاية الحرب الأهلية (1975 ـ 1990)، ويشهد استقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتصارع فيه مصالح دول إقليمية وغربية.

وجراء خلافات بين القوى السياسية، لم يتمكن لبنان حتى الآن من تشكيل حكومة جديدة، منذ أن استقالت حكومة حسان دياب بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت في 4 أغسطس/آب الماضي.

المصدر : وكالات

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