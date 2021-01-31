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سياسة|مصر

مصر.. دعوى قضائية للمطالبة بمجانية لقاح كورونا

طبيب يتابع حالة مصاب بفيروس كورونا داخل أحد مراكز العزل في مصر (الأوروبية)
طبيب يتابع حالة مصاب بفيروس كورونا داخل أحد مراكز العزل في مصر (الأوروبية)
31/1/2021

قال المحامي والحقوقي المصري خالد علي إن فريقه القانوني أقام -صباح اليوم الأحد- دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، للمطالبة بأن تكون لقاحات فيروس كورونا مجانية لكل المصريين.

وأوضح خالد علي الذي كان ضمن قائمة المتنافسين على رئاسة مصر في أول انتخابات بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011، أنه أقام الدعوى موكلا عن إلهامي الميرغني نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورانيا الخولي التي لم يوضح صفتها.

يأتي هذا بعدما أعلنت وزارة الصحة أن اللقاح سيكون بالمجان لفئتين فقط من المصريين، هما: الأطقم الطبية، والمواطنون الذين يطبق عليهم برنامج المساعدات الحكومية لغير القادرين، والمعروف باسم "تكافل وكرامة".

وجاء في صحيفة الطعن أنه قد يكون من المقبول القول إن هناك ترتيب أولويات للفئات التي ستحصل على التطعيم، مثل الأطقم الطبية وكبار السن والأمهات والذين يقدمون خدمات حيوية وإستراتيجية للجمهور، بحسب قدرة الدولة على استيراد اللقاحات لحين نجاحها في تصنيعها في المصانع المصرية، أما جعل التطعيم بمقابل فهو أمر مخالف لصريح القانون بغض النظر عن قيمة هذا المقابل.

وأوضح الفريق القانوني المقيم للدعوى أنه لا يمكن الادعاء بأن حصول المواطنين المصريين على التطعيم مجانا يمثل عبئا على الموازنة العامة أو خزانة الدولة، وذلك لعدة أسباب: أولها أن المواطن هو قاطرة التنمية، وحماية حياته ورعاية صحته وضمان حقه في الحياة هي أهم أولويات الدولة، ولا يمكن أن تقدر بثمن.

وأضاف أن القضاء على هذا الوباء من خلال التطعيم للكافة، يؤدي إلى تعافي الاقتصاد أيضا، ومن ثم فإن كل المبالغ التي سيتم دفعها من أجل التطعيم ستساعد في نمو الاقتصاد وتطوره على نحو يفوق بكثير كل ما سيتم إنفاقه على هذه التطعيمات.

ولفت إلى أن هذا الوباء خلّف آلاما ومعاناة موحشة لآلاف المصريين، وما ترتب على ذلك كله من آثار اجتماعية واقتصادية إنسانية ستلقي بظلالها على كل هذه الأسر لعشرات السنين، مشددا على أن حماية ملايين المصريين من هذه التجربة المؤلمة هو حق دستوري لهم، وواجب على الدولة تمكينهم منه.

وأضاف أن الدولة تبني مشاريع تكلفها مليارات الدولارات من ثروات هذا الشعب، فما قيمة كل هذه المشاريع إن لم نكفل للمواطنين الحق في الحياة، والحق في التطعيم الذي يحميهم من هذا الوباء، أيا كانت تكلفة هذا التطعيم.

المصدر : مواقع إلكترونية

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