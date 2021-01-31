البث الحي
سياسة|ميانمار (بورما)

رغم الدعوات لوقف الترحيل.. بنغلاديش ترسل دفعة جديدة من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة منعزلة

دفعة من لاجئي الروهينغا الذي رُحّلوا أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى جزيرة منعزلة (رويترز)
دفعة من لاجئي الروهينغا الذي رُحّلوا أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى جزيرة منعزلة (رويترز)
31/1/2021

نقلت السلطات في بنغلاديش دفعة رابعة من لاجئي الروهينغا إلى جزيرة منعزلة في خليج البنغال تُعرف بأعاصيرها، وذلك رغم انتقادات دولية وحقوقية.

فقد نقلت وكالة الأناضول عن مدير مشروع إعادة توطين الروهينغا العميد البحري عبد الله المأمون شودري قوله إنه تم أمس السبت نقل 1463 من اللاجئين الروهينغا على متن سفن من مدينة تشاتوغرام الساحلية إلى جزيرة "بهاسان شارا" المنعزلة.

وأضاف شودري أن جميع المنازل الخرسانية جاهزة تماما لإيواء الوافدين الجدد إلى الجزيرة، التي باتت تضم الآن أكثر من 7 آلاف من الروهينغا المرحلين.

كما قال المسؤول نفسه إن بلاده مستعدة لإعادة توطين جميع الروهينغا -البالغ عددهم 100 ألف لاجئ- في المنازل العنقودية في جزيرة بهاسان شارا.

وكانت السلطات نقلت في وقت سابق 3 دفعات تضم أكثر من 5 آلاف من الروهينغا إلى هذه الجزيرة، التي نُقل إليها أيضا قبل 8 أشهر 306 من هذه الأقلية المسلمة، بعد أن أنقذتهم البحرية البنغالية في البحر.

وكانت منظمة حقوقية دولية حثت السلطات في بنغلاديش على وقف ترحيل هؤلاء اللاجئين، كما حذرت الأمم المتحدة من نقل هؤلاء اللاجئين قسرا إلى الجزيرة التي وصفتها بالخطرة بسبب تعرضها للأعاصير والفيضانات.

يذكر أن مئات الآلاف من الروهينغا فروا إلى بنغلاديش من الاضطهاد الذي مارسته بحقهم قوات الجيش والأمن في ميانمار المجاورة.

المصدر : الجزيرة + وكالة الأناضول

حول هذه القصة

حذرت من ترحيلهم قسرا.. الأمم المتحدة تتحفظ على نقل بنغلاديش للاجئي الروهينغا إلى جزيرة خطرة

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الجمعة إنه يتعين تمكين اللاجئين الروهينغا من اتخاذ قرار الانتقال لجزيرة “باسان تشار” في بنغلاديش بمحض إرادتهم وبناء على معلومات صحيحة تعطى لهم

المزيد من سياسة

عودة التفجيرات للشمال السوري.. قتلى وجرحى في إعزاز والباب وتركيا تحمّل المسؤولية للعمال الكردستاني

تفجير أعزاز استهدف مقار لحكومة المعارضة وخلف دمارا واسعا (الأناضول)

شاهد.. نائب لبناني يطلب التحقيق في شبهة تورط شركة بريطانية بانفجار مرفأ بيروت

هل تعمق تصريحات الغنوشي القطيعة مع الرئيس قيس سعيد؟

لقاء بين الرئيس قيس سعيد (وسط) ورئيس الحكومة هشام المشيشي (يمين) ورئيس البرلمان راشد الغنوشي في قصر قرطاج الشهر الماضي (مواقع التواصل)

أغلى سجن في العالم.. أميركا تنفق 161 مليون دولار على العقل المدبر لهجمات سبتمبر

يتراوح الإنفاق على كل سجين في غوانتانامو بين 9.5 ملايين و13 مليون دولار سنويا (غيتي إيميجز)
الأكثر قراءة

لماذا يخافه العالم؟.. تعرف على الأعراض الـ 11 لفيروس نيباه

فيروس نيباه يمثل تهديدا يخافه العالم بسبب نسبة إماتته العالية (شترستوك)

شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد

خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟

الأواني غير اللاصقة أحدثت طفرة في الطهي، لكنها أثارت القلق بشأن المخاطر الصحية التي تسببها (بيكسابي)

انتحار نجوم موسيقى البوب في كوريا الجنوبية.. ما السر؟

يخضع نجوم فرق موسيقى البوب الكورية للعديد من القيود الصارمة التي قد تسلبهم حريتهم (مواقع التواصل)