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سياسة|السعودية

تدمير طائرة مسيرة حوثية مفخخة تتجه للسعودية وسقوط مقذوف قرب مستشفى بجازان

طائرة مسيرة حوثية في معرض سعودي للمعدات والأسلحة التي استخدمها الحوثيون في هجمات على المملكة (مواقع التواصل)
طائرة مسيرة حوثية في معرض سعودي للمعدات والأسلحة التي استخدمها الحوثيون في هجمات على المملكة (مواقع التواصل)
30/1/2021

قال التلفزيون الرسمي السعودي إن التحالف دمّر طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات في الأجواء اليمنية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه السعودية، كما ذكرت وكالة الأنباء السعودية أن مقذوفا أطلقه الحوثيون سقط قرب مستشفى الحرث العام في جازان (جنوبي المملكة).

وأكد التحالف -حسب قناة الإخبارية السعودية- التزامه بتدمير القدرات النوعية للحوثيين، بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني. ولم يحدد التحالف بالضبط مكان انطلاق الطائرة المسيرة المفخخة.

وبخصوص سقوط المقذوف قرب مستشفى، قال الدفاع المدني في جازان إن المقذوف عبارة عن صاروخ من طراز "كاتيوشا" سقط في الحديقة المجاورة للمستشفى، وتناثرت شظاياه في عدة مواقع مختلفة، من دون أن يتسبب في وقوع إصابات أو أضرار.

في السياق ذاته، قالت وسائل إعلام تابعة للحوثيين إن طائرات شنت غارات استهدفت مواقع وآليات لمسلحي الحوثي في صرواح (غربي محافظة مأرب)، وقالت مصادر الجيش الوطني اليمني إنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثيين وتدمير آليات قتالية تابعة لهم.

وبشكل متكرر، يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة مفخخة على مناطق سعودية، وخلفت بعضها خسائر بشرية ومادية، في حين اعترض التحالف والدفاع الجوي السعودي الكثير منها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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