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سياسة

مقاتلات صينية وطائرة استطلاع أميركية تحلق بالتزامن في سماء تايوان

تايوان كشفت عن دخول العديد من المقاتلات الصينية إلى أجوائها في نهاية الأسبوع الماضي (رويترز)
تايوان كشفت عن دخول العديد من المقاتلات الصينية إلى أجوائها في نهاية الأسبوع الماضي (رويترز)
31/1/2021

قالت وزارة الدفاع في تايوان إن 6 طائرات صينية مقاتلة وطائرة استطلاع أميركية دخلت الركن الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع الجوي التايوانية اليوم الأحد، في اعتراف غير معتاد بالنشاط العسكري الأميركي.

وتصاعد التوتر خلال الأسبوع الماضي بعد أن كشفت تايوان عن دخول العديد من المقاتلات وقاذفات القنابل الصينية إلى منطقة الدفاع الجوي، عند منطقة قريبة من جزر براتاس التي تسيطر عليها تايوان في الجزء الشمالي من بحر جنوب الصين.

وتزامنت المهمات الصينية مع دخول مجموعة حاملة طائرات أميركية بحر جنوب الصين، في حين وصفه الجيش الأميركي بالانتشار الروتيني.

وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن 7 طائرات صينية حلقت فوق المياه ذاتها قرب جزر براتاس اليوم، موضحة أن طائرة استطلاع أميركية كانت موجودة أيضا في الجزء الجنوبي الغربي من منطقة الدفاع، لكنها لم تذكر نوع الطائرة ولم تقدم تفاصيل عن مسار رحلتها مثلما تفعل مع جميع الرحلات الجوية الصينية.

وهذه هي المرة الأولى التي تشير فيها تايوان إلى وجود طائرة أميركية منذ أن بدأت تقارير شبه يومية عن نشاط صيني في منطقة دفاعها في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي.

المصدر : رويترز

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