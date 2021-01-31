بزعم محاولة طعن.. الاحتلال يقتل شابا فلسطينيا قرب مجمع مستوطنات غوش عتصيون

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا اليوم الأحد حين أطلق الجنود النار عليه عند مفترق طرق بالقرب من مجمع مستوطنات غوش عتصيون بين بيت لحم والخليل.

وادعى الاحتلال أن الشاب حاول طعن أحد جنوده، لكن أحدا لم يصب.

وأغلقت قوات الاحتلال المنطقة بأكملها في حين أبقت الشاب ينزف في موقع إصابته. من جهتها، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها لم تتلق معلومات وافية بعد بشأن ما جرى.

وقد بثت وسائل إعلام فلسطينية وإسرائيلية مشاهد توثق لحظة إطلاق قوات الاحتلال النار على الشاب.