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سياسة|لبنان

شاهد.. نائب لبناني يطلب التحقيق في شبهة تورط شركة بريطانية بانفجار مرفأ بيروت

31/1/2021

تقدّم النائب اللبناني إدي أبي اللمع بطلب إلى القضاء للتحقق من معلومات وردت في تقارير صحفية غربية، بشأن ارتباط شركة مسجلة في بريطانيا بانفجار مرفأ بيروت.

وأشار أبي اللمع في طلبه للقضاء اللبناني، إلى أن ثمة شبهات بأن شركة "سافارو" المسجلة في بريطانيا هي التي اشترت شحنة "نترات الأمونيوم"، ولها صلات برجليْ أعمال سوريين قريبين من النظام ويخضعان لعقوبات أميركية.

وقال أبي اللمع "وضعنا الأمر بين أيدي القضاء لكي يضيء على هذا الموضوع ويباشر بالذهاب في هذا الاتجاه لتوقيف المتورطين أو إجراء جلب قضائي".

يأتي هذا في وقت تتواصل فيه التحقيقات في انفجار المرفأ، في ظل خلاف سياسي بشأن عمل المحقق العدلي وصلاحية استجوابه لمسؤولين في الدولة.

من جهته، نفى رجل الأعمال جورج حسواني -وهو أحد رجليْ الأعمال المذكوريْن- أي صلة له بشركة سافارو، ولفت إلى أن عنوان مؤسسته في لندن هو ذاته عنوان سافارو، لأن الشركتين لجأتا إلى وكيل قبرصي واحد للتسجيل.

المصدر : الجزيرة

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