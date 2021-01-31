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انتحاري يفجر سيارة مفخخة في فندق بمقديشو

حركة الشباب تنفذ بشكل متكرر هجمات انتحارية دامية وسط العاصمة مقديشو (رويترز)
حركة الشباب تنفذ بشكل متكرر هجمات انتحارية دامية وسط العاصمة مقديشو (رويترز)
31/1/2021

استهدفت سيارة مفخخة يقودها انتحاري -اليوم الأحد- مدخل فندق وسط العاصمة الصومالية مقديشو، يقع بالقرب من نقطة تفتيش أمنية، وسُمع تبادل لإطلاق النار في المكان.

ونقلت وكالة الأناضول عن ضابط شرطة في مقديشو، قوله إن سيارة مفخخة يقودها انتحاري انفجرت في مدخل فندق "أفريك" الذي كان يرتاده مسؤولون حكوميون.

وأضاف الضابط أنه بعد لحظات من التفجير، اقتحم مسلحون الفندق وتحصنوا فيه، وأشار إلى أنه سمع أصوات تبادل لإطلاق النار بين حراس الفندق والمهاجمين.

ووفق المصدر ذاته، وصلت قوات أمنية كبيرة إلى موقع التفجير، بينما يجري حاليا التأكد من أعداد الضحايا.

ويقع الفندق في الشارع المؤدي إلى مطار مقديشو الدولي، وتوجد بالقرب منه نقطة تفتيش مهمتها تأمين المطار.

وسبق أن استضاف الفندق مؤتمرات سياسية إلى جانب حملات انتخابية لعدد من المرشحين للانتخابات الرئاسية الصومالية.

وغالبا ما تتبنى حركة الشباب المجاهدين مثل هذه التفجيرات.

ولم يصدر أي تعليق بعد من المسؤولين الصوماليين أو بعثة الاتحاد الأفريقي بشأن ما حدث اليوم.

المصدر : وكالات

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