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سياسة|سودان

بؤرة توتر أخرى.. سودانيون يغلقون معبرا حدوديا للاحتجاج ضد مليشيا إثيوبية وأنباء عن تعزيزات عسكرية

قوة من الجيش السوداني في ولاية القضارف شرقي البلاد (الجزيرة-أرشيف)
قوة من الجيش السوداني في ولاية القضارف شرقي البلاد (الجزيرة-أرشيف)
31/1/2021

قالت مصادر محلية في ولاية القضارف شرقي السودان -للجزيرة- إن مواطنين غاضبين أغلقوا الليلة الماضية المعبر الحدودي الرابط بين السودان وإثيوبيا في مدينة القلابات الواقعة في محلية باسُندة.

وقرر المحتجون الاعتصام أمام المعبر احتجاجا على خطف مليشيا إثيوبية تاجرين سودانيين من أحد الأسواق.

وقال مراسل الجزيرة في الخرطوم أحمد الرهيد، اليوم الأحد، إن الأهالي لا يزالون يغلقون هذا المعبر الحيوي الذي تتدفق عبره التجارة بين البلدين.

وأضاف أن المصادر المحلية تقول إن الخاطفين طلبوا فدية قدرها نحو 20 ألف دولار للإفراج عن التاجرين.

وأشار إلى أن مثل هذه الحوادث تكررت في الماضي، وأن السكان كانوا يطالبون السلطات بوضع حد لأعمال المليشيات الإثيوبية التي يقولون إنها تمنعهم من زراعة أراضيهم وتنهب المحاصيل والممتلكات فضلا عن عمليات الخطف.

تعزيزات للجيش السوداني

في تلك الأثناء، قال موقع "سودان تريبيون" الإخباري إن الجيش السوداني نشر تعزيزات عسكرية إضافية في منطقة باسُندة السودانية التي تقع ضمن مواقع التوترات الحدودية بين السودان وإثيوبيا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وذكر الموقع أن الخطوة جاءت على خلفية توغّل مليشيات إثيوبية في أحد أسواق مدينة القلابات داخل الحدود السودانية واختطاف اثنين من التجار السودانيين.

وتشهد العلاقات بين الخرطوم وأديس أبابا توترا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد ما أعادت القوات السودانية الانتشار على الحدود، وتمركزت في مناطق الفشقة شرقي السودان.

وقد تفقد رئيس هيئة أركان الجيش السوداني، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، أمس السبت القوات المنتشرة على الحدود الشرقية مع إثيوبيا برفقة عدد من القيادات العسكرية، مؤكدا تمسك الجيش بواجبه في حماية البلاد وحدودها.

وقال الجيش -في بيان- إن رئيس الأركان دشّن العمل في تشييد جسر على نهر عطبرة بمنطقة الفشقة في ولاية القضارف شرقي البلاد.

وكانت الخارجية السودانية أعلنت في 31 ديسمبر/كانون الأول الماضي سيطرة الجيش على كامل أراضي بلاده في منطقة الفشقة.

في المقابل، تتهم إثيوبيا الجيش السوداني بالاستيلاء على 9 معسكرات داخل أراضيها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المصدر : الجزيرة

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