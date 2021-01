يجيب عنها خبراء أميركيون.. ما أسباب مراجعة إدارة بايدن لصفقات السلاح للإمارات والسعودية؟

تنشغل الدوائر السياسية في العاصمة الأميركية واشنطن بالمغزى الحقيقي من وراء اتخاذ إدارة الرئيس الجديد جو بايدن قرارا بمراجعة ووقف عملية بيع أسلحة للمملكة العربية السعودية ومقاتلات "إف-35" (F-35) للإمارات العربية المتحدة.

وفي هذا السياق يُطرح عدد من التساؤلات، مثل هل جاء القرار في إطار "مراجعة" القرارات التي اتّخذت خلال الأشهر والأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، أو أن لهذا القرار تبعات سياسية تتخطى عملية المراجعة لما أوسع وتتعلق بعلاقات واشنطن المستقبلية مع الرياض أو أبو ظبي؟

وفي منتصف 2019، استندت إدارة ترامب إلى قانون حالة الطوارئ الذي سمح لها بتجنب قوانين مراقبة الأسلحة، من أجل التسريع في مبيعات الأسلحة وتجنب مراقبة الكونغرس لصفقات بيع أسلحة تعهد بها ترامب لقادة الإمارات العربية والسعودية والأردن.

وأثارت هذه الخطوة غضب الكثير من مشرّعي الحزبين الذين وصفوا القرار بأنه إساءة استخدام للسلطة.

وتعتقد آنيل شنايل، خبيرة الشؤون الخليجية في معهد كوينسي بواشنطن، كما جاء في تغريدة لها، أن "أعضاء الكونغرس حاولوا وفشلوا في منع بيع الأسلحة للإمارات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ثم تركزت آمالهم على ألا تمضي إدارة بايدن قدما في عملية البيع الضخمة للأسلحة، التي قد تربط الولايات المتحدة بصراعات مستقبلية في الشرق الأوسط".

وفشل مجلس الشيوخ في ديسمبر/كانون الأول الماضي في تمرير قرارين بخصوص صفقتي ذخائر للسعودية وطائرات "إف-35" (F-35) للإمارات، تقدر قيمتهما بأكثر من 18 مليار دولار.

Congress tried & failed to block the sale to the UAE in November. They hoped that the incoming Biden admin would not move forward with the massive sale of weapons, which could potentially tie the United States to future conflicts in the region.

6/https://t.co/Rd7b9jglPZ

— Dr. Annelle Sheline (@AnnelleSheline) January 27, 2021