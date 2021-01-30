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مسيرة في تونس تطالب بإطلاق الموقوفين والسيسي يتضامن مع سعيد

الشارع التونسي رفع مجددا شعار إسقاط النظام وحذر من عودة الدولة البوليسية (الأناضول)
الشارع التونسي رفع مجددا شعار إسقاط النظام وحذر من عودة الدولة البوليسية (الأناضول)
30/1/2021

نظم نشطاء تونسيون اليوم السبت مسيرة للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة، فيما تلقى الرئيس قيس سعيد اتصالا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أكد له فيه تضامنه معه بعد محاولة التسميم المزعومة.

وقد شارك عشرات التونسيين اليوم في مسيرة وسط العاصمة، للمطالبة بإطلاق سراح موقوفي احتجاجات الأسبوع الماضي.

وانطلقت المسيرة استجابة لدعوة نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، للمطالبة "بإطلاق سراح موقوفي الاحتجاجات، وللتنديد بطريقة تعامل الحكومة مع المحتجين واقتصارها على اتباع الحلول الأمنية".

الثورة مستمرة
وجاءت المسيرة تحت شعار "ضد القمع، ضد عودة دولة البوليس والمليشيات، وضد العسكرة"، وسط انتشار أمني بحسب مشاركين فيها.

ورفع المحتجون شعارات من قبيل "إسقاط النظام واجب"، و"أبناء الشعب في السجون"، و"الثورة مستمرة".

وقال الناشط المدني وائل زريق إن الإفراج عن كل الموقوفين هو مطلب أساسي للمتظاهرين، ومواجهة حرية التعبير بالسجن أمر يجب أن ينتهي.

وأضاف "لا يعقل أن يتم الزج بمئات الشباب في السجون دون أدلة تجرمهم، والعودة إلى مربع الاستبداد والمحاكمات غير العادلة".

من جهته، قال الحقوقي وائل عمارة إن الاحتجاجات الأخيرة في مختلف أنحاء البلاد جاءت بسبب إحساس الشعب بعودة منظومة الظلم والاستبداد.

وشهدت عدة محافظات وأحياء في العاصمة تونس الأسبوع الماضي احتجاجات ليلية ضد الغلاء المعيشي، وتخللتها مصادمات مع قوات الأمن، تزامنا مع بدء سريان حظر تجول ليلي ضمن تدابير مكافحة فيروس كورونا، وجرى خلالها اعتقال 632 شخصا بتهمة الشغب وفق ما أعلنت وزارة الداخلية.

الظرف المشبوه
من جانبها، أفادت الرئاسة التونسية في بيان بأن الرئيس قيس سعيد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أعرب فيه عن تضامنه الكامل مع تونس ورئيسها إثر المحاولة الفاشلة لتسميم رئيس الدولة، وفق تعبير البيان.

وكانت الرئاسة التونسية أعلنت يوم الاثنين الماضي تلقي ظرف مشبوه، وأفادت تقارير بأن الرئيس قيس سعيد تعرض لمحاولة تسميم.

وأول أمس الخميس، قالت الرئاسة إن مديرة مكتب الرئيس أصيبت بصداع وفقدان مؤقت للبصر بعد أن فتحت المظروف يوم الاثنين.

لكن النائب العام أكد في بيان أمس الجمعة أن الفحوص التي أجراها فريق فني على الظرف المشبوه أثبتت خلوه من أي مادة مشبوهة سامة أو مخدرة أو خطيرة أو متفجرة.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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