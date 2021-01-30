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سياسة|سوريا

مبعوث الأمم المتحدة لسوريا يعبر عن استيائه بعد فشل محادثات صياغة الدستور

بيدرسون شدد على ضرورة تعاون الطرفين لإنهاء الخلافات في الجولات القادمة (رويترز)
بيدرسون شدد على ضرورة تعاون الطرفين لإنهاء الخلافات في الجولات القادمة (رويترز)
29/1/2021

قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون إن اجتماع اللجنة الدستورية السورية في جنيف لم يسفر عن أي تقدم، بعد أسبوع من المفاوضات.

وأضاف بيدرسون -خلال مؤتمر صحفي- الجمعة أن الاجتماع كان مكلفا بصياغة دستور جديد قبل الانتخابات التي تشرف عليها الأمم المتحدة، لكنّ النهج المتبع أظهر أنه غير مجدٍ، ولا بد من تغيير الطريقة، حسب تعبيره.

وأوضح مبعوث الأمم المتحدة أن المعارضة اقترحت بداية منهجيات للعمل، لكن ممثلي دمشق رفضوا تلك المقترحات قبل أن يرفضوا أيضا مقترحا وضعه المبعوث الأممي.

وقال بيدرسون إن ممثلي الرئيس بشار الأسد رفضوا مقترحات قدمتها المعارضة السورية، فضلا عن الأفكار التي قدمها هو نفسه لدفع العملية قدما.

وشدد على ضرورة تعاون الطرفين لإنهاء الخلافات في الجولات القادمة، وكشف المبعوث الأممي عن نيته زيارة العاصمة دمشق لمناقشة بعض الجوانب، خاصة ما يتعلق بالقرار (2254).

وقال بيدرسون "أبلغت أعضاء هيئة صياغة الدستور أنه لا يمكننا الاستمرار على هذا المنوال، وأن هذا الأسبوع كان مخيبا للآمال. لا يمكننا مواصلة الاجتماعات ما لم نغير ذلك".

وأوضح أنه ينبغي وضع "آلية" تسمح للأطراف بتحديد نقاط التوافق والاختلاف بهدف العمل على مراجعة الدستور، وأشار إلى أن المقاربة الحالية "غير ناجحة"، مضيفًا أنه "لا يمكن استمرار الاجتماع ما لم نغيّر ذلك".

يذكر أن هذه اللجنة مكونة من 45 عضوا، وتضم ممثلين عن الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني، ولديها تفويض لوضع دستور جديد يقود إلى إجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة.

وعقدت اللجنة هذا الأسبوع في جنيف دورتها الخامسة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2019.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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