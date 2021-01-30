البث الحي
سياسة|ليبيا

ليبيا.. المبعوث الأممي الجديد يتطلع لدعم جهود التوصل لحل شامل

كوبيش: الحوارات من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية (الأوروبية)
كوبيش: الحوارات من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية (الأوروبية)
30/1/2021

أعرب مبعوث الأمم المتحدة الجديد إلى ليبيا السلوفاكي يان كوبيش، عن تطلعه للتعاون في دعم الجهود المبذولة لتسهيل الحلول الشاملة بقيادة ليبية من خلال حوارات تدعمها الأمم المتحدة، بينما أكدت موسكو أملها في التوصل إلى حل شامل.

وقال كوبيش في برقية أرسلها إلى وزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد الطاهر سيالة، إن هذه الحوارات من شأنها أن تصل بليبيا إلى مسار السلام والاستقرار والوحدة الوطنية.

وقالت الخارجية الليبية إن برقية المبعوث الأممي الجديد كانت ردا على برقية مماثلة أرسلها سيالة إليه، هنّأَه فيها على تعيينه مبعوثا للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا.

ومنتصف الشهر الحالي، وافق مجلس الأمن الدولي الجمعة على تعيين الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيش مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا، وذلك بعد نحو عام من استقالة المبعوث السابق غسان سلامة.

غوتيريش هو من رشح كوبيش خلفا لسلامة (رويترز)

تعيين ومخاوف

ورشح كوبيش (68 عاما) الأمينُ العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لخلافة سلامة الذي استقال من المنصب في مارس/آذار الماضي بسبب الإجهاد، وتولت ستيفاني وليامز (نائبة سلامة) منصب القائم بأعمال المبعوث الدولي إلى ليبيا.

وعمل كوبيش وزيرا للخارجية في سلوفاكيا، وهو يشغل حاليا منصب منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان، كما عمل من قبل مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق.

ويأتي التعيين بعد أن وافق مجلس الأمن الشهر الماضي على خطة غوتيريش لتعيين الدبلوماسي البلغاري نيكولاي ملادينوف مبعوثا في ليبيا، لكن ملادينوف أبلغ الأمين العام بعدها بأسبوع أنه لن يتمكن من الاضطلاع بالمهمة "لأسباب شخصية وعائلية".

وقابل بعض الدبلوماسيين اقتراح كوبيش بتحفظ، وفق ما أفاد به دبلوماسيان طلبا عدم الكشف عن اسميهما، وقال أحدهما "لقد اتبعنا التوافق، لكن (كوبيش) لا يحظى بسمعة جيدة من ناحية الفعالية" في تحقيق أهدافه.

لافروف: المجتمع الدولي لن يدعم سوى الحلول التي يرتضيها الليبيون (الأناضول)

أمل وجهود

يأتي ذلك، بينما أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف عن أمله في التوصل إلى حل شامل للأزمة الليبية، ورأى أن الوقت الحالي يمكن التوصلُ فيه إلى حلول وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم إقليمي ودولي.

وقال لافروف خلال لقائه في موسكو النائبَ بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية أحمد معيتيق، إن المجتمع الدولي لن يدعم سوى الحلول التي يرتضيها الليبيون.

وناقش معيتيق ولافروف تطورات الأزمة الليبية ومستجدات الحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة بين فرقاء الأزمة. وأبدى الطرفان دعمهما للجنة "5 + 5″، وحثاها على مواصلة عقد اجتماعاتها للوصول إلى تسوية شاملة لوقف إطلاق النار في ليبيا.

وانزلقت ليبيا في الفوضى بعد الإطاحة بالرئيس معمر القذافي بدعم من حلف شمال الأطلسي عام 2011، في حين وافق الطرفان الرئيسيان في الصراع الليبي -حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر- في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، على وقف إطلاق النار.

المصدر : الجزيرة + وكالات

حول هذه القصة

قبل مراجعتها وعرضها على مجلس الحوار.. هذه أبرز الأسماء المرشحة للسلطة التنفيذية بليبيا

أعلنت شخصيات سياسية ليبية ترشحها لعضوية السلطة التنفيذية الجديدة قبل انتهاء المهلة المحددة لغلق باب الترشح مساء أمس الخميس، وتقوم لجنة تمثل أقاليم البلاد الثلاثة بمراجعتها وتحديد من تنطبق عليه الشروط.

ليبيا.. مباحثات في موسكو ومجلس الأمن يدعو لإخراج المرتزقة واحترام وقف إطلاق النار

أجرى وفد من قيادات خليفة حفتر ووزير الخارجية بحكومة شرق ليبيا مباحثات بموسكو، وذلك قبل لقاء وزير الخارجية الروسي مع نائب رئيس حكومة الوفاق، بينما دعا مجلس الأمن الدولي لانسحاب “المرتزقة” من ليبيا.

ليبيا.. أميركا تدعو لخروج القوات التركية والروسية والمبعوثة الأممية تطالب بحل المؤسسات الموازية

طالبت الولايات المتحدة -خلال اجتماع لمجلس الأمن- تركيا وروسيا بالشروع فورا في سحب قواتهما من ليبيا، بينما دعت ممثلة الأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة إلى حل المؤسسات التنفيذية الموازية في البلاد.

المزيد من سياسة

اقتحام الكونغرس.. اتهامات بالتآمر لعضوين في "براود بويز" وفيديو يظهر زارع القنابل ومكافأة للقبض عليه

أنصار ترامب يقتحمون الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني (رويترز)

شاهد.. رغم مرور سنوات على هزيمة تنظيم الدولة الموصل ما زالت تحتلها أكوام الحطام

يجيب عنها خبراء أميركيون.. ما أسباب مراجعة إدارة بايدن لصفقات السلاح للإمارات والسعودية؟

قرار بايدن وإدارته بإعادة مراجعة عقود صفقات الأسلحة للسعودية والإمارات أثار عدة تساؤلات (الأوروبية)

النووي الإيراني.. إدارة بايدن تقيّم الاتفاق مع الأوروبيين والحكومة الإسرائيلية تتنصل من تصريحات أحد قادتها

إدارة بايدن تقول إن إيران اقتربت من الحصول على ما يكفي من المواد الانشطارية لامتلاك سلاح نووي (غيتي)
الأكثر قراءة

عميل روسي سابق: موسكو استثمرت في ترامب على مدى 40 عاما

واشنطن اتهمت موسكو بشن قرصنة إلكترونية للتأثير في نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2016 ودعم ترامب (غيتي إيميجز)

الرواية الأميركية السرية للثورة المصرية (2).. هل منح الإخوان الجيش وعدا بالحصانة من المحاسبة؟

أول لقاح لكورونا بجرعة واحدة فقط.. وخبير يؤكد: سيحمي مئات الملايين من الناس

أبرز مقتحم للكونغرس يرغب في الشهادة ضد ترامب

تشانسلي بزيّه الغريب يتوسط مجموعة من أنصار ترامب أثناء اقتحام الكونغرس (الأوروبية)