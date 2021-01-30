البث الحي
سياسة|سوريا

عشرات الضحايا بانفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

الهجوم وقع في منطقة صناعية بوسط المدينة (الأناضول)
الهجوم وقع في منطقة صناعية بوسط المدينة (الأناضول)
30/1/2021

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب عشرات آخرون بانفجار سيارة مفخخة اليوم السبت، في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الهجوم وقع في منطقة صناعية بوسط المدينة وأسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا، وأنحت باللائمة فيه على وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت السيارة المفخخة مركونة في المنطقة الصناعية بعفرين وتم تفجيرها من قِبَل مجهولين، حيث سُمع دوي الانفجار في كافة أنحاء المدينة.

وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق، كما توجهت قوات الأمن المحلية إلى موقع الانفجار.

دوي الانفجار سمع في كافة أنحاء المدينة (الأناضول)

وسبق أن أسفر انفجار سيارة مفخخة في 2 يناير/كانون الثاني بجنديرس في ريف عفرين عن مقتل مدني وإصابة 9 آخرين بجروح، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضار في بلدة رأس العين الحدودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت القوات التركية والجيش الوطني السوري قد تمكّنا في مارس/آذار 2018 ومن خلال عملية غصن الزيتون، من تحرير منطقة عفرين من قبضة القوات الكردية التي سيطرت عليها 6 سنوات.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

طالبت بإعدام بيلوسي وتتبنى مواقف متطرفة.. من هي النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين؟

مارجوري استطاعت اقتحام عالم السياسة بداية عام 2020 والفوز بمقعد في مجلس النواب (رويترز)

ليبراسيون: بشار الأسد.. المستبد الوحيد الذي لا يتزحزح

الأسد قدّم نفسه بديلا وحيدا عن الإرهاب لكن ليست لديه خطة لإعادة بناء بلده المدمر (الأوروبية)

كورونا.. خبراء منظمة الصحة يتفقدون البؤرة الأولى في ووهان و"حرب اللقاحات" تستعر

قيود أمنية أثناء دخول فريق المنظمة سوق هوانان بمدينة ووهان الصينية اليوم (رويترز)

عقب تفجير نيودلهي.. إسرائيل ترفع درجة التأهب وتشدد حراسة سفاراتها في أنحاء العالم

الهجوم تسبب في تحطم زجاج 3 سيارات (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد

خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟

الأواني غير اللاصقة أحدثت طفرة في الطهي، لكنها أثارت القلق بشأن المخاطر الصحية التي تسببها (بيكسابي)

قبيل المحاكمة.. انسحاب 5 من محامي ترامب والتحقيقات تعتبر اقتحام الكونغرس الأخطر منذ هجمات سبتمبر

تسليم مادة عزل الرئيس السابق ترامب إلى مجلس الشيوخ (رويترز)

يقتل ثلاثة أرباع ضحاياه.. تعرف على الأعراض الـ 11 لفيروس نيباه

فيروس نيباه يمثل تهديدا يخافه العالم بسبب نسبة إماتته العالية (شترستوك)