عشرات الضحايا بانفجار سيارة مفخخة في عفرين شمال سوريا

قتل ما لا يقل عن 6 أشخاص وأصيب عشرات آخرون بانفجار سيارة مفخخة اليوم السبت، في مدينة عفرين شمالي سوريا.

وقالت وزارة الدفاع التركية، في بيان، إن الهجوم وقع في منطقة صناعية بوسط المدينة وأسفر أيضا عن إصابة 22 شخصا، وأنحت باللائمة فيه على وحدات حماية الشعب الكردية.

وكانت السيارة المفخخة مركونة في المنطقة الصناعية بعفرين وتم تفجيرها من قِبَل مجهولين، حيث سُمع دوي الانفجار في كافة أنحاء المدينة.

وقد تم نقل الجرحى إلى المستشفى، وهرعت فرق الإطفاء إلى موقع الانفجار لإخماد الحريق، كما توجهت قوات الأمن المحلية إلى موقع الانفجار.

دوي الانفجار سمع في كافة أنحاء المدينة (الأناضول)

وسبق أن أسفر انفجار سيارة مفخخة في 2 يناير/كانون الثاني بجنديرس في ريف عفرين عن مقتل مدني وإصابة 9 آخرين بجروح، كما انفجرت في اليوم نفسه سيارة مفخخة قرب سوق للخضار في بلدة رأس العين الحدودية، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى.

وكانت القوات التركية والجيش الوطني السوري قد تمكّنا في مارس/آذار 2018 ومن خلال عملية غصن الزيتون، من تحرير منطقة عفرين من قبضة القوات الكردية التي سيطرت عليها 6 سنوات.