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المركز التركي الروسي يبدأ رسميا مراقبة وقف إطلاق النار في قره باغ

المركز يضم 60 جنديا من روسيا وتركيا وحضر الافتتاح مسؤولون عسكريون من الجانبين (الأناضول)
المركز يضم 60 جنديا من روسيا وتركيا وحضر الافتتاح مسؤولون عسكريون من الجانبين (الأناضول)
30/1/2021

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية اليوم السبت أن روسيا وتركيا افتتحتا مركزا مشتركا لمراقبة وقف لإطلاق النار في إقليم ناغورني قره باغ.

وأوضحت الوزارة في بيان أن ما يصل إلى 60 جنديا من كل من تركيا وروسيا سيعملون في المركز.

ونقلت وكالة الأناضول أن المركز المشترك للقوات التركية الروسية بدأ فعليا أنشطته اليوم.

وحضر افتتاح المركز في قرية مرزيلي بمحافظة أغدام (جنوب غرب) وزير الدفاع الأذربيجاني ذاكر حسنوف، ويونس إمره قره إسماعيل أوغلو نائب وزير الدفاع التركي، وألكسندر فومين نائب وزير الدفاع الروسي، ومسؤولون آخرون.

وفي حديثه خلال حفل الافتتاح أعرب ذاكر حسنوف عن تمنياته بالتوفيق للجنود الأتراك والروس الذين سيعملون في المركز.

وذكر أنه متأكد من إقامة الجنود الأتراك والروس علاقات ودية بينهم.

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع التركي إن إحلال السلام والاستقرار في المنطقة كان نتيجة تضافر جهود كل من الرؤساء التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين والأذربيجاني إلهام علييف.

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار في الإقليم تم برعاية روسية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعد 6 أسابيع من القتال بين القوات الأذرية والأرمينية.

وأدى القتال إلى سقوط عدد كبير من القتلى، فيما حققت أذربيجان مكاسب ميدانية كبيرة واستعادت العديد من مناطق الإقليم.

المصدر : وكالات

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