الخطوط القطرية تعلق الحجوزات القادمة من الإمارات مؤقتا وبريطانيا أضافتها إلى "القائمة الحمراء"

علقت الخطوط الجوية القطرية مؤقتا الحجوزات من دولة الإمارات، في وقت اتخذت فيه بريطانيا ودول أخرى إجراءات لمنع القادمين من الدولة الخليجية بسبب تفشي فيروس كورونا فيها، خاصة مدينة دبي، عقب احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة الميلادية الجديدة.

ففي تغريدة نشرتها الجمعة على تويتر، أعلنت الخطوط القطرية أنها علقت مؤقتًا عمليات الحجوزات الجديدة من دولة الإمارات للأيام السبعة المقبلة؛ بسبب مخاوف الحكومة البريطانية المتعلقة بانتقال فيروس كورونا.

وقالت الشركة إنه تم تعليق الحجوزات مؤقتا من جنوب أفريقيا ورواندا، مع استثناءات تشمل مواطني دول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تصاريح الإقامة.

ويأتي القرار في وقت أعلنت فيه بريطانيا أنها ستمنع دخول القادمين من دول الإمارات وبوروندي ورواندا إلى أراضيها، وذلك اعتبارا من بعد ظهر أمس الجمعة، وذلك خشية انتشار السلالة الجنوب أفريقية من الفيروس، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وفي تغريدة على تويتر، أوضحت وزارة الخارجية والتنمية البريطانية أن هذا القرار يستثني البريطانيين والأيرلنديين والمواطنين من جنسيات أخرى ممن لديهم إقامة في المملكة المتحدة.

لكنها أكدت ضرورة التزام هؤلاء بالعزل الذاتي لمدة 10 أيام في منازلهم فور عودتهم إلى بريطانيا.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) عن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك قوله إن السفر إلى أماكن بينها دبي لقضاء عطلات نهاية الأسبوع سيكون مخالفا للقانون.

ويأتي قرار إضافة الإمارات إلى قائمة الدول التي يحظر السفر منها في ضوء تأكيد مسؤولين بريطانيين أن سفر مواطنين إلى دبي للترفيه أسهم في زيادة تفشي الوباء ببلادهم.

دبي شهدت تزايدا كبيرا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا (رويترز)



دول أخرى

وأعلنت دول أخرى -بينها الدانمارك والفلبين- في وقت سابق أنها رصدت على أراضيها إصابات بالسلالتين البريطانية والجنوب أفريقية لمسافرين قدموا من دبي.

وكانت الدانمارك -التي تشترط إثبات سلامة القادمين إليها من فيروس كورونا- أعلنت قبل نحو 10 أيام تعليق الرحلات الجوية القادمة من الإمارات لمدة 5 أيام، بعد الاشتباه في نتائج مزيفة لاختبارات كورونا في دبي.

والخميس نقل موقع أكسيوس (AXIOS) الإخباري الأميركي أن الإمارات اشتكت إلى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدما قالت كبيرة خبراء الأوبئة الإسرائيلية شارون إيلروي برايس إن عدوى فيروس كورونا انتقلت من دبي لإسرائيل، مشيرا إلى أن مستشاري نتنياهو اعتذروا عن هذه التصريحات.

وكان مسؤولون إسرائيليون قالوا إن 900 إسرائيلي أصيبوا بالفيروس أثناء وجودهم في دبي أواخر العام الماضي، مشيرين إلى أن هؤلاء تسببوا في نقل العدوى إلى نحو 4 آلاف إسرائيلي.

ومنذ أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي، باتت السلطات الإسرائيلية تفرض على العائدين من الإمارات الخضوع للحجر مدة أسبوعين.

وقالت وكالة أسوشيتد برس إنه خلال الأيام 17 لأخيرة سجلت الإمارات أعدادا قياسية من الإصابات بفيروس كورونا، مشيرة إلى تزايد طوابير الناس أمام مراكز الفحص في دبي.

وأضافت أنه مع ارتفاع الإصابات اليومية إلى نحو 4 آلاف إصابة، أقالت حكومة دبي كبير مسؤولي الصحة فيها، من دون أن توضح سبب إقالته.