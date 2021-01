اقتحام الكونغرس.. اتهامات بالتآمر لعضوين في "براود بويز" وفيديو يظهر زارع القنابل ومكافأة للقبض عليه

وجهت محكمة فدرالية في العاصمة الأميركية واشنطن تهما بالتآمر وإثارة الاضطراب المدني إلى عضوين من جماعة "براود بويز" (Proud Boys) اليمينية المتطرفة عن دورهما في هجوم أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب على مبنى الكونغرس، في حين ظهرت تفاصيل جديدة بشأن الشخص المطلوب الذي زرع قنبلتين بمحيط الكونغرس.

وحسب بيان لوزارة العدل الأميركية صدر في الساعات الأخيرة، وُجّه الاتهام إلى شخصين ينتسبان لجماعة براود بويز بإسقاط الحواجز في الكابيتول (مجمع الكونغرس) وسرقة المعدات من ضباط شرطة المجمع.

وإلى جانب تهمة التآمر، يواجه كلا الرجلين تهمتي الدخول غير القانوني والسلوك غير المنضبط داخل مجمع الكونغرس، فضلا عن تهمتي السطو والاعتداء.

وأشار مراسل الجزيرة -محمد العلمي- إلى أن الاتهامات في أحداث اقتحام الكونغرس في السادس من يناير/كانون الثاني بدأت تأخذ منحى أكثر جدية مقارنة بطبيعة التهم التي وجّهت إلى المجموعة الأولى من المتهمين، وكان أغلبها في صورة جنح.

وأوضح أن القضية تشهد الآن توجيه تهم جنائية تحمل عقوبات أثقل، وتشير إلى أن المحققين الفدراليين باتوا يعتقدون أن ما حدث في ذلك اليوم لم يكن مظاهرة احتجاجية خرجت فجأة عن السيطرة بل كان عملا مخططا له، وبدأ الإعداد له بعد أسبوع من انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني بمشاركة مجموعة واسعة من الجماعات اليمينية وغلاة القوميين البيض.

من جهتها، أشارت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية إلى أن كبير قضاة المحكمة الفدرالية في واشنطن قرّع بشدة المتهمين في القضية أثناء جلسة الاستماع التي عقدت الخميس، وقرر حبس متهم بارز إلى حين بدء إجراءات المحاكمة، بسبب صورته الشهيرة وهو يضع حذاءه على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي.

في غضون ذلك، رفع مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) إلى 100 ألف دولار قيمة المكافأة المرصودة لكل من يدلي بمعلومات تقود إلى إيقاف المسؤول عن وضع عبوتين ناسفتين قرب مقرّي الحزبين الجمهوري والديمقراطي في واشنطن.

وكشفت التحقيقات عن أن العبوتين زرعتا في الليلة التي سبقت اقتحام الكونغرس، وفقا لما نقلته وسائل الإعلام الأميركية.

ونشرت صحيفة "واشنطن بوست" (The Washington Post) فيديو، قالت إنها حصلت عليه حصريا، يُظهر المشتبه فيه وهو يحمل حقيبة يعتقد أنها تحتوي عل مواد متفجرة.

وقالت الصحيفة إن مكتب التحقيقات الفدرالي أجرى مقابلات مع أكثر من ألف شخص للتعرف على الشخص المطلوب.

.@WaPo videos appear to show a man planting pipe bomb in a backpack behind Republican party HQ the night before the Capitol insurrection @DDaltonBennett https://t.co/G87QQnG9oe pic.twitter.com/QNTdERnrGY

— Alec Luhn (@ASLuhn) January 29, 2021