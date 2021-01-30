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سياسة|كوسوفو

تفتتح سفارتها بالقدس.. كوسوفو وإسرائيل تدشنان العلاقات الدبلوماسية

ترامب (وسط) مع رئيس وزراء كوسوفو (يمين) وقد أعلن عن اتفاق تطبيع العلاقات بين برشتينا وتل أبيب (رويترز)
ترامب (وسط) مع رئيس وزراء كوسوفو (يمين) وقد أعلن عن اتفاق تطبيع العلاقات بين برشتينا وتل أبيب (رويترز)
30/1/2021-|آخر تحديث: 30/1/202102:12 PM (مكة المكرمة)

أعلنت وزارة الخارجية في كوسوفو عن إقامة مراسم رسمية -الاثنين المقبل- لتدشين العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بعد أن أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب توصل البلدين لتطبيع العلاقات بينهما في سبتمبر/أيلول الماضي.

وسيشارك في الحفل الذي سيقام افتراضيا: وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، ونظيرته الكوسوفية ميليزا هاراديناغ ستوبلا.

وكانت كوسوفو قد أعلنت في وقت سابق أنها تنوي فتح سفارة لها في مدينة القدس، لتكون بذلك أول دولة ذات غالبية مسلمة تفتتح سفارة لها في المدينة المحتلة، وتعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

واعتبرت الخارجية أن اعتراف إسرائيل بكوسوفو كان من أعظم إنجازات كوسوفو، مبينة أن الفضل في ذلك يعود إلى الولايات المتحدة.

وتعترف بهذه المنطقة الصربية سابقا نحو 100 دولة، بينها غالبية الدول الغربية، ولكنّها لا تلقى اعترافا من بلغراد والصين وروسيا.

وفي سبتمبر/أيلول 2020، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أن كوسوفو وإسرائيل اتفقتا على تطبيع العلاقات بينهما، وأن صربيا تعهدت بنقل سفارتها للقدس.

المصدر : وكالات

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