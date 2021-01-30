اليمن.. عشرات الضحايا في انفجار محطة غاز بمحافظة البيضاء

لقي 3 مدنيين حتفهم وأصيب 30 آخرون اليوم السبت، في انفجار بمحطة لتعبئة الغاز بمحافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (وسط اليمن).

وقال شهود عيان إن انفجارا ضخما وقع بمحطة تعبئة الغاز في حي عزة، بجانب مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير (وسط المدينة)، أثناء تجمع عشرات المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز.

وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المحطة، كما أسفر الحادث عن احتراق عدد من المحلات وورش إصلاح السيارات القريبة من المحطة.

وحسب شهود العيان، فقد نقل عشرات الضحايا إلى مستشفيات المدينة، التي أطلقت نداء استغاثة لمساعدة المصابين، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين مدى قوة الانفجار.

وحتى هذه اللحظة لم تتضح أسباب انفجار المحطة، ولم تصدر سلطات الأمر الواقع أي تصريح حول ذلك.

وسبق أن وقع عدد من الانفجارات خلال الأشهر الماضية في محطات لتعبئة الغاز والبنزين في محافظات إب والحديدة والعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.