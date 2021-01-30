البث الحي
سياسة|يمن

اليمن.. عشرات الضحايا في انفجار محطة غاز بمحافظة البيضاء

انفجار سيارة مفخخة في البيضاء وسط اليمن (ناشطون-أرشيف)
انفجار سيارة مفخخة في البيضاء وسط اليمن (ناشطون-أرشيف)
30/1/2021

لقي 3 مدنيين حتفهم وأصيب 30 آخرون اليوم السبت، في انفجار بمحطة لتعبئة الغاز بمحافظة البيضاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين (وسط اليمن).

وقال شهود عيان إن انفجارا ضخما وقع بمحطة تعبئة الغاز في حي عزة، بجانب مقر البنك اليمني للإنشاء والتعمير (وسط المدينة)، أثناء تجمع عشرات المدنيين في انتظار دورهم لتعبئة الغاز.

وشوهدت ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تتصاعد من المحطة، كما أسفر الحادث عن احتراق عدد من المحلات وورش إصلاح السيارات القريبة من المحطة.

وحسب شهود العيان، فقد نقل عشرات الضحايا إلى مستشفيات المدينة، التي أطلقت نداء استغاثة لمساعدة المصابين، وتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تبين مدى قوة الانفجار.

وحتى هذه اللحظة لم تتضح أسباب انفجار المحطة، ولم تصدر سلطات الأمر الواقع أي تصريح حول ذلك.

وسبق أن وقع عدد من الانفجارات خلال الأشهر الماضية في محطات لتعبئة الغاز والبنزين في محافظات إب والحديدة والعاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

المصدر : وكالات

حول هذه القصة

المزيد من سياسة

طالبت بإعدام بيلوسي وتتبنى مواقف متطرفة.. من هي النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين؟

مارجوري استطاعت اقتحام عالم السياسة بداية عام 2020 والفوز بمقعد في مجلس النواب (رويترز)

ليبراسيون: بشار الأسد.. المستبد الوحيد الذي لا يتزحزح

الأسد قدّم نفسه بديلا وحيدا عن الإرهاب لكن ليست لديه خطة لإعادة بناء بلده المدمر (الأوروبية)

كورونا.. خبراء منظمة الصحة يتفقدون البؤرة الأولى في ووهان و"حرب اللقاحات" تستعر

قيود أمنية أثناء دخول فريق المنظمة سوق هوانان بمدينة ووهان الصينية اليوم (رويترز)

عقب تفجير نيودلهي.. إسرائيل ترفع درجة التأهب وتشدد حراسة سفاراتها في أنحاء العالم

الهجوم تسبب في تحطم زجاج 3 سيارات (رويترز)
الأكثر قراءة

شاهد.. الفروق بين لقاحات كورونا في جدول واحد

خطر قاتل في مطبخك.. متى يجب التخلص من أواني الطهي غير اللاصقة؟

الأواني غير اللاصقة أحدثت طفرة في الطهي، لكنها أثارت القلق بشأن المخاطر الصحية التي تسببها (بيكسابي)

قبيل المحاكمة.. انسحاب 5 من محامي ترامب والتحقيقات تعتبر اقتحام الكونغرس الأخطر منذ هجمات سبتمبر

تسليم مادة عزل الرئيس السابق ترامب إلى مجلس الشيوخ (رويترز)

يقتل ثلاثة أرباع ضحاياه.. تعرف على الأعراض الـ 11 لفيروس نيباه

فيروس نيباه يمثل تهديدا يخافه العالم بسبب نسبة إماتته العالية (شترستوك)