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نتنياهو يعترف بزيارة دول عربية لا تقيم علاقات مع إسرائيل ويتحفظ على أسمائها

نتنياهو قال إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الدول العربية التي زارها (رويترز)
نتنياهو قال إنه لا يستطيع الكشف عن أسماء الدول العربية التي زارها (رويترز)
3/1/2021-|آخر تحديث: 3/1/202105:34 PM (مكة المكرمة)

كشف رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أنه زار الفترة الأخيرة دولا عربية لا تقيم علاقات مع إسرائيل.

وقال نتنياهو، مساء السبت، خلال اجتماع مغلق لأمانة سر حزب الليكود الذي يتزعمه، إنه زار مؤخرا دولا لا يستطيع الكشف عن أسمائها، تماما مثلما فعل من قبل مع دولة الإمارات قبل الإعلان عن اتفاق تطبيع العلاقات معها.

واعتبرت وسائل إعلام إسرائيلية أن تصريح نتنياهو هذا يبدو بمثابة أول تأكيد من قبله لزيارته المفترضة إلى السعودية.

ولم يتم الكشف عن أي زيارات لنتنياهو إلى الدول العربية مؤخرا، باستثناء تصريحات مسؤولين وصحفيين إسرائيليين بأنه زار مدينة نيوم شمال السعودية والتقى ولي العهد محمد بن سلمان، بحضور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو.

وفي الوقت الذي رفض فيه نتنياهو التعليق على تلك التقارير، نفى وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان الأمر، وكتب في تغريدة "المسؤولون الحاضرون كانوا أميركيين وسعوديين وفقط".

أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، سئل بومبيو -خلال مقابلة مع "فوكس نيوز" (FOX NEWS) عما إذا كان نتنياهو قد التقى بن سلمان في نيوم، فقال "لقد اجتمعت مع ولي العهد هناك. وكان لدي لقاء مع ولي العهد في الإمارات. لا أريد أن أتوسع أكثر في ذلك".

وتأتي تعليقات نتنياهو الأخيرة بعد أسبوعين من قوله إن "العديد من الدول" ستوقع اتفاقيات تطبيع مع إسرائيل "في وقت أقرب بكثير مما يتوقعه الناس".

المصدر : الجزيرة + الصحافة الإسرائيلية

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