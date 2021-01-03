مطار عدن الدولي يستأنف نشاطه وأولى الرحلات قدمت من الخرطوم

أعيد اليوم الأحد تشغيل مطار عدن الدولي بعد 4 أيام من التفجيرات الدامية التي تزامن حدوثها مع وصول أعضاء الحكومة اليمنية قادمين من العاصمة السعودية الرياض، مما أسفر عن مقتل وجرح العشرات.

ووصلت رحلة لخطوط الطيران اليمنية قادمة من العاصمة السودانية الخرطوم إيذانا باستئناف إعادة تشغيل المطار الذي شهد الأربعاء الماضي تفجيرات أوقعت 26 قتيلا بينهم مسؤولون محليون وأعضاء بالصليب الأحمر الدولي، بالإضافة إلى أكثر من 100 جريح.

وأكد وزير الداخلية اللواء إبراهيم حيدان أن إعادة التدشين السريعة تؤكد الإصرار والعزيمة لدى الحكومة للتغلب على كل العراقيل، ومواجهة الصعوبات الناجمة عن العملية الإرهابية التي استهدفت الحكومة أثناء وصولها إلى مطار عدن الدولي.

وبالإضافة إلى وزير الداخلية، كان في استقبال الرحلة القادمة من الخرطوم محافظ عدن أحمد حامد لملس ومسؤولون محليون آخرون.

واتهم رئيس الحكومة معين عبد الملك ومسؤولون آخرون جماعة الحوثي بتنفيذ التفجيرات، لكن الحوثيين نفوا ذلك معتبرين أن ما جرى كان نتيجة لصراع بين من وصفوهم بالمرتزقة، في إشارة إلى الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي الذي يهمين على عدن ومعظم المحافظات الجنوبية.