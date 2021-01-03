مصر تختنق بكورونا.. وفيات بسبب نقص الأكسجين والسلطات تنفي والنيابة تحقق

مصر تختنق، هكذا عبر بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن تصاعد أزمة كورونا في البلاد، خاصة مع أزمة في أسطوانات الأكسجين وارتفاع أسعارها، ومع تداول مشاهد لموت مرضى كورونا بسبب نقص الأكسجين في مستشفيين منفصلين، وهو ما نفته السلطات الصحية وقالت إن الوفيات جاءت بسبب مضاعفات الإصابة بالفيروس، في حين أعلنت النيابة العامة التحقيق في القضية.

وفُجع رواد مواقع التواصل بمشاهد انقطاع الأكسجين عن المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة بمستشفى الحسينية في محافظة الشرقية، الأمر الذي أدى لوفاة مرضى وحالة من الفزع بين الممرضين والأهالي.

وأظهر المقطع محاولات إنعاش المرضى الموجودين في العناية المركزة، وسط حالة من الخوف والارتباك التي سيطرت على الأطقم الطبية، وتكرار إعلان وفيات المرضى.

ونقلت وسائل إعلام محلية شهادات للأهالي قالوا فيها إن موظفي المستشفى رفضوا نقل المرضى ووضعهم على أنابيب الأكسجين الاحتياطية مما أدى لتدهور حالتهم الصحية.

في المقابل، قال أطباء مستشفى الحسينية في فيديو متداول على الصفحات المحلية إن حصيلة الوفاة بلغت اثنتين بسبب حالات صحية متأخرة، ولا علاقة لها بالإهمال أو فيما حدث من انقطاع للأكسجين.

وقال هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إن الحالات المتوفاة في مستشفى الحسينية لم تمت بسبب نقص الأكسجين ولكنه "قضاء وقدر" مشيرا إلى أنه شكّل لجنة فنية للوقوف على سبب حالات الوفاة، وطلب من وسائل الإعلام توخي الحذر فيما يتم نشره.

من جانبه، أكد ممدوح غراب محافظ الشرقية أن الاكسجين المغذي لمرضي كورونا بالعناية المركزة هو نفسه المغذي للحضانات والعناية العامة، ووقت حدوث الوفيات كانت سيارة الأكسجين تغذي خزان المستشفى، مما يعني أنه لا يوجد نقص أو نفاد بالأكسجين، بالإضافة إلى أنه توجد شبكة احتياطية للاستعانة بها حال حدوث أي مشكلة في خزان الأكسجين، ويتم تقديم الخدمات الصحية بصورة مرضية.

وقرر المحافظ إحالة مسؤول شركة الأمن بمستشفى الحسينية للتحقيق بدعوى إثارة البلبلة لسماحه لأحد الأفراد باقتحام عناية العزل وتصوير المرضى.

ورغم نفي السلطات للوفاة بسبب نقص الأكسجين، أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة أمرت بفتح تحقيق حول الحادث، وطلبت من المباحث عمل التحريات اللازمة للوقوف على سبب الوفاة، بحسب ما نقلته صحف محلية.

"موتوا لي أمي يا حكومة زبالة"

انقطاع الأكسجين عن مستشفى زفتى يتسبب في وفاة مصابي كورونا pic.twitter.com/wdSMoBVXEO — شبكة رصد (@RassdNewsN) January 2, 2021

المثير أن ما حدث في مستشفى الحسينية تكرر فجر أمس السبت، في مستشفى زفتى العام بمحافظة الغربية، وتداول مواطنون مشاهد لوفيات داخل العناية المركزة، وقالوا إنها بسبب نقص الأكسجين.

لكن وزارة الصحة نفت خبر وفاة 5 أشخاص بسبب نقص الأكسجين، وقالت إن هناك حالتي وفاة حدثت بسبب تدهور الحالة الصحية من مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

الجدل حول سبب الوفاة وغضب رواد مواقع التواصل، وتداول مشاهد الهلع، دفع النيابة العامة إلى إعلان التحقيق بالواقعة المتداولة، والتأكد مما إذا كانت حدثت عن عمد أم إهمال، وبيان المتسبب في وفاة الحالتين.

بدوره طالب عضو نقابة الأطباء إيهاب الطاهر بمحاكمة المسؤولين عن أزمة الأكسجين بالمستشفيات.

حالة الهلع والمشاهد الصادمة التي تابعها المصريون خلال الساعات الماضية، دفعت نشطاء إلى الغضب والتفاعل مع الحدث، ودشن بعضهم وسوما تصدرت قائمة الأعلى تداولا مثل (#مستشفي_الحسينيه) و (#العنايه_المركزه).

وتحدث مغردون عما وصفوه بالإهمال الحكومي المتراكم في التعامل مع أزمة كورونا بشفافية، وتحدث آخرون بأن أزمة نقص الأكسجين لم تعد تقتصر على المستشفيات، حيث ارتفعت أسعارها بشدة وبات هناك نوع من السوق السوداء لبيع أسطوانات الأكسجين.

وأكثر ما تم تداوله في هذا السياق وأثار تعاطف وغضب رواد مواقع التواصل، صورة لطبيبة أو إحدى العاملات بالعناية المركزة تجلس على الأرض في حالة انهيار بسبب العجز عن إنقاذ المرضى، وسط ارتباك الأطقم الطبية وهلع الأهالي.

وألقى البعض باللوم على إهمال المواطنين وعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية، في حين اتهم آخرون النظام والرئيس عبد الفتاح السيسي بإهمال صحة المصريين ومواصلة إنفاق المليارات على الأسلحة والمشاريع العقارية.

انهيار ممرضه بسبب موت جميع المصابين بكورونا في احد مستشفيات مصر لعدم وجود الأكسجين

في دول ربنا معطيها نعمة الشعب المكافح الصامد لكن بقتلوه بكل الطرق مثال الشعب المصري وحكومته ورئيسه الفاسد لعنة الله عليه ورحم الله أرواحهم 🇪🇬#مصر_تختنق pic.twitter.com/TRg2M0eSt9 — Habab Quraan (@HabbabQ) January 3, 2021

"من بداية العام حازت وصف صورة العام"

صورة ممرضة تجلس في زاوية غرفة #العناية_المركزة بمستشفى #الحسينية بمحافظة الشرقية بعد #انقطاع_الأكسجين عن مصابي #كورونا ولا تجد ما تفعله لهم ! pic.twitter.com/QllisjhKQc — د. محمد الصغير (@drassagheer) January 3, 2021

حسبنا الله ونعم الوكيل

امبارح انقطاع الأكسجين ف مستشفى زفتى غربيه

والنهار ده الحسينيه

والاسبوع ال فات مستشفى شربين دقهليه

يعنى انتو عاوزين تخلصوا مننا ولا اي

قطع الأكسجين ده مقصود؟

والشعب ماشاء الله ع الوعى مش عارفين انهم لما يتعبوا مش هيلاقوا حتى الأكسجين 💔😥 pic.twitter.com/IlDVp5RGJ4 — MęRóò ŽŠČ 🇦🇹👑 (@MeroZSC) January 3, 2021

دا كان عريس خلاص في 13/2 ودلوقتي زف للجنة

بس مين هيجيب حقه وطالع المحافظ يقول ان دا اشاعات طب عايزين مبرر للي بيحصل ولا عشان احنا غلابة مش فنانين بنطلع نعري اجسادنا ولا معانا مليارات نشتريكم بيها فيكون مصيرنا الموت

لو اللعبة ع كدة عرفونا #مستشفي_الحسينية pic.twitter.com/2bKRfJk7o3 — Gamal yasser (@Gamalya61733740) January 3, 2021