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مصرع جنديين فرنسيين في مالي وجماعة مرتبطة بالقاعدة تتبنى قتل 3 آخرين

مراسم تأبين جنود فرنسيين قتلوا أواخر 2019 جراء تحطم مروحية عسكرية بمالي (رويترز)
مراسم تأبين جنود فرنسيين قتلوا أواخر 2019 جراء تحطم مروحية عسكرية بمالي (رويترز)
3/1/2021

قتل جنديان فرنسيان في هجوم هو الثاني من نوعه في مالي خلال أسبوع، في حين تبنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما سابقا قتل فيه 3 جنود فرنسيين.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إن الجنديين إيفون هوين ولويك ريسير قتلا أمس جراء عبوة ناسفة استهدفت مركبتهما خلال عملية استخبارية بمنطقة ميناكا (شرقي مالي).

وأضافت أن جنديا ثالثا أصيب بالهجوم لكن حياته ليست في خطر. وفي نفس البيان، أكد الرئيس إيمانويل ماكرون تصميم بلاده على مواصلة حربها على "الإرهاب".

والقتيلة هوين أول عسكرية فرنسية تلقى حتفها بمنطقة الساحل منذ بدء عملية سيرفال عام 2013 في إطار التدخل العسكري الفرنسي الذي أعقب سيطرة جماعات مسلحة توصف بالجهادية على مناطق واسعة بمالي.

وبمقتل الجنديين في ميناكا، يرتفع إلى 50 عدد الجنود الفرنسيّين الذين قتلوا بمنطقة الساحل منذ ذلك العام في عمليتَي سيرفال وبرخان، وفق رئاسة الأركان الفرنسية.

في السياق، تبنت جماعة "نصرة الإسلام والمسلمين" المرتبطة بتنظيم القاعدة هجوما بعبوة ناسفة قتل فيه 3 جنود فرنسيين الاثنين الماضي بمنطقة موبتي (وسط مالي).

وأورد موقع "سايت" -الذي يرصد ما يوصف بالجماعات الجهادية- بيان إعلان المسؤولية عن الهجوم، وكانت نفس الجماعة شنت في السابق هجمات على القوات الفرنسية.

وكانت الرئاسة الفرنسية أكدت مقتل هؤلاء العسكريين، وقالت إنه ينتمون إلى قوة برخان.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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