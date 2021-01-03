كورونا.. رعب في مستشفى مصري يعالج مصابين بالفيروس والهند تجيز لقاحيْن وحصيلة قياسية بأميركا

فتحت السلطات في مصر تحقيقا بوفاة مصابين بفيروس كورونا في مستشفى جراء نقص الأكسجين، وفيما أجازت الهند لقاحيْن أحدهما محلي، سجلت الولايات المتحدة حصيلة قياسية جديدة من الإصابات، بينما تتجه دول عدة لتشديد القيود في ظل تسارع انتشار الوباء.

فقد قررت النيابة العامة المصرية التحقيق في حالات وفاة لمصابين بكورونا في مستشفى عام بمحافظة الغربية؛ بسبب نقص الأكسجين.

وقالت النيابة إنها تحقق في كيفية نفاد الأكسجين من مستشفى "زِفتى" العام، كما قررت تشكيل لجنة لحصر عدد المرضى، وبيان سبب دخولهم، والإجراءات التي اتخذت معهم، وكذلك إحصاء عدد المتوفين، والتأكد من سبب وفاتهم.

حالة رعب

وقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو أظهرت حالة من الرعب والفزع، بعد انقطاع الأكسجين عن المرضى المصابين بفيروس كورونا داخل غرف العناية المركزة بمستشفى عزل الحسينية في محافظة الشرقية.

ووثق مقطع فيديو وفاة مرضى بعد انقطاع الأكسجين، وحالة من الخوف والصدمة لدى طاقم التمريض المشرف على الحالات الحرجة وسط محاولات لإنقاذ الضحايا.

ونُشر مقطع آخر من داخل المستشفى، تضمن مقابلات مع الطاقم الطبي لنفي ما أُشيع في المقطع السابق حول انقطاع الأكسجين عن المرضى، وتسببه بحالات وفاة، بينما ذكر أحد المسؤولين داخل العناية المركزة أن حدوث وفيات كان لأسباب مرضية وطبيعية.

وفي محافظة الشرقية، قال وكيل وزارة الصحة، الدكتور هشام مسعود، إن مستشفى الحسينية المركزي شهد وفاة 4 مواطنين داخل وحدة العناية المركزة، مشيرا إلى أن الوفيات بسبب الأمراض المزمنة والمضاعفات، ولا علاقة لذلك بانقطاع الأكسجين.

وكانت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، أعلنت مساء أمس أن هيئة الدواء الحكومية اعتمدت اللقاح الصيني، الذي تنتجه شركة "سينوفارم" (Sinopharm)، والذي تبلغ فاعليته 79%، وفق الشركة.

مصابة بكورونا في مستشفى بمدينة شيكاغو الأميركية (رويترز)

الوباء عالميا

وعلى صعيد انتشار الوباء عالميا، سجلت الولايات المتحدة أمس، السبت، حصيلة قياسية جديدة من الإصابات بالفيروس تجاوزت 277 ألفا؛ مما يرفع الإجمالي إلى نحو 20 مليون و400 ألف إصابة، في حين سجلت أكثر من 2300 وفاة جديدة ليرتفع المجموع إلى نحو 350 ألفا.

ويستمر تفشي الوباء بوتيرة سريعة في الولايات المتحدة، فيما تتصاعد الانتقادات للسلطات؛ بسبب بطء نسق عمليات التطعيم، التي انطلقت مؤخرا باستخدام اللقاح الذي طورته شركة "فايزر" (pfizer) الأميركية وشريكتها الألمانية "بيونتك" (BioNTech).

وفي أوروبا، تواصل بريطانيا لأيام متتالية تسجيل إصابات تفوق 50 ألف إصابة يوميا، وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، الأحد، أن حكومته قد تشدد القيود، التي فرضت مؤخرا لاحتواء الوباء، مشيرا إلى إمكانية تطعيم عشرات الملايين من مواطنيه في الأشهر الثلاثة المقبلة.

وفي ألمانيا التي سجلت في الساعات الـ24 الأخيرة 10 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، في انخفاض مقارنة بالأيام الماضية، دعا حاكم ولاية بافاريا، اليوم، إلى تمديد الإغلاق المفروض منذ منتصف الشهر الماضي إلى نهاية يناير/كانون الثاني الجاري، ومن المقرر أن يتخذ قرار بهذا الشأن الثلاثاء خلال اجتماع يضم المستشارة أنجيلا ميركل مع حكام الولايات.

وفي مواجهة استمرار تفشي وباء كورونا بصورة سريعة، وانتشار السلالة الجديدة من الفيروس، التي اكتشفت مؤخرا في بريطانيا، شددت فرنسا حظر التجول الليلي، كما قررت اليونان تمديد الإغلاق المفروض منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي حتى 10 الشهر الجاري، كما مددت مستعمرة جبل طارق البريطانية القيود لاحتواء الوباء.

وفي مناطق أخرى بأوروبا، سجلت روسيا اليوم 24 ألف إصابة جديدة بكورونا في تراجع طفيف عن الحصيلة السابقة.

وفي آسيا، تشدد دول بينها كوريا الجنوبية وتايلند القيود في ظل تسارع انتشار الفيروس، كما دعت سلطات العاصمة اليابانية (طوكيو) إلى فرض إغلاق عام للسبب نفسه.

وعالميا، أفاد موقع "ورلد ميتر" (Worldometer) بأن الإصابات بفيروس كورونا تجاوزت اليوم 85 مليونا، في حين تخطت الوفيات مليونا و845 ألفا، بينما تجاوز عدد المتعافين 60 مليونا و160 ألفا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا والمملكة المتحدة.

سيدة تتلقى تطعيما ضد فيروس كورونا في مستشفى بنيودلهي (وكالة الأناضول)

لقاحان بالهند

وفيما يتعلق باللقاحات، أجازت السلطات في الهند، اليوم، الاستخدام الطارئ للقاح الذي أنتجته شركة "أسترازينيكا" (AstraZeneca) بالتعاون مع جامعة أكسفورد البريطانية، ولقاح "كوفاكسين"، الذي طورته شركة "بْهارات بيوتيك" (Bharat Biotech) الهندية للوقاية من فيروس كورونا.

وكان وزير الإعلام الهندي قال إن حصول لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" (AstraZeneca- Oxford) على الضوء الأخضر، يمهد الطريق لحملة تطعيم واسعة تبدأ خلال أسابيع، ويفترض أن تشمل 300 مليون شخص.

وقال المراقب العام للأدوية في الهند إن فاعلية لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" تبلغ 70.42%، في حين أن لقاح كوفاكسين "آمن ويحفز استجابة مناعية قوية".

ورحب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالموافقة على اللقاحين، وكتب على تويتر "سيشعر كل هندي بالفخر؛ لأن اللقاحين اللذين حصلا على الموافقة للاستخدام الطارئ يصنعان في الهند"، قائلا إن هذا دليل على اعتماد بلاده على ذاتها.

نقص اللقاحات

وفي السياق، حذرت شركة بيونتك الألمانية من نقص في لقاحات كورونا؛ بسبب قلة اللقاحات المعتمدة، وتأخر بعض الدول في اعتماد اللقاح، الذي طورته الشركة بالتعاون مع فايزر الأميركية؛ مما تسبب في عجز لدى بعض الدول، التي بدأت فعلا توزيع اللقاح.

وقال أوغور شاهين، أحد مؤسسي شركة بيونتك، في مقابلة مع صحيفة "دير شبيغل" (DER SPIEGEL) الألمانية، إن "الوضع الحالي ليس ورديا، فهناك ثغرة بسبب عدم وجود لقاحات أخرى معتمدة، وعلى تحالف "فايزر-بيونتك" (Pfizer-BioNTech) سدها".

وأشار شاهين إلى أنّ شركته تسعى إلى تدشين منشأة تصنيع جديدة في مدينة ماربورغ الألمانية، وتشغيلها في فبراير/شباط المقبل، ومن المفترض أن تكون قادرة بعد ذلك على إنتاج 250 مليون جرعة إضافية من اللقاح في النصف الأول من هذا العام.

من جهتها، أفادت مفوضة الصحة الأوروبية، ستيلا كيرياكيدس، باستعداد التكتل لمساعدة شركات الأدوية في إنتاج كمية أكبر من لقاحاتها ضد فيروس كورونا للتغلب على أزمة التوزيع.

وفي 21 ديسمبر/كانون الأول، وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على لقاح فايزر-بيونتك، ومن غير المتوقع الترخيص للقاح شركة "مودرنا" (Moderna) الأميركية قبل الأربعاء المقبل.

الدول العربية

عربيا، قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن المملكة ستسمح للمسافرين بدخول البلاد بحرا وبرا وجوا اعتبارا من اليوم، بعد حظر استمر أسبوعين وسط مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا، التي تفشت بدول عدة.

وفي لبنان، أوصت اللجنة الوطنية لمكافحة الفيروس، أمس، بإغلاق البلاد مجددا لـ3 أسابيع على الأقل، وذلك بعد تزايد الإصابات، ووصول المستشفيات إلى طاقتها الاستيعابية.

وفي فلسطين، أعلن نادي الأسير الفلسطيني ومصلحة السجون الإسرائيلية إصابة 25 من الأسرى الفلسطينيين في سجن النقب الصحراوي بفيروس كورونا.

في هذه الأثناء، سجلت دول عربية بينها تونس والمغرب ومصر أكثر من ألف إصابة يوميا.

من جهة أخرى، قال مصدر مقرب من الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، إنه أدخل إلى المستشفى أمس بعد تأكد إصابته بكورونا، ووُصفت حالته بالمستقرة.