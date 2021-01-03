كورونا.. بريطانيا تتجه لتشديد القيود والكويت توقف الطيران معها وأميركا تشهد سجالا بين ترامب وفاوتشي

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن الحكومة قد تشدد القيود العامة مع استمرار ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، في حين أعلنت الكويت تعليق رحلات الطيران من بريطانيا وإليها على خلفية انتشار سلالة جديدة من الفيروس هناك.

وبلغ عدد الإصابات بكوفيد-19 في بريطانيا مستويات قياسية، ولا تزال الحالات تتزايد منذ ظهور السلالة الجديدة الأشد عدوى.

وقال جونسون في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) (BBC) إن القيود "قد تشدد قريبا للأسف".

وأضاف "من الواضح أن هناك نطاقا كبيرا من الإجراءات الأكثر صرامة التي يتعين علينا دراستها، لن أتكهن الآن بما ستكون عليه".

من جهته، قال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر إن على جونسون تطبيق عزل عام على المستوى الوطني في غضون الـ24 ساعة المقبلة.

وأضاف ستارمر في تصريحات للصحفيين "ما تعلمناه أنه كلما أخرت القرارات الصعبة حدث الأسوأ في قطاع الصحة وعلى الجبهة الاقتصادية".

إجراء احترازي بالكويت

من جهة أخرى، قالت الإدارة العامة الكويتية للطيران المدني في بيان الأحد إنه على جميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي الالتزام بالتالي "بناء على تعليمات السلطات الصحية في دولة الكويت تعلق الرحلات التجارية المباشرة من وإلى المملكة المتحدة، وذلك ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 6 يناير (كانون الثاني) 2021".

الكويت علقت الرحلات من بريطانيا وإليها حتى إشعار آخر (رويترز)

وأضافت الإدارة أن هذا الإجراء "مؤقت وحتى إشعار آخر".

وكانت رحلات الطيران من مطار الكويت وإليه بوجه عام قد استؤنفت السبت بعد تعليقها منذ الاثنين الماضي حتى يوم الجمعة.

وعلقت دول عديدة رحلات الطيران بينها وبين بريطانيا بعد اكتشاف السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

أميركا.. ترامب يشكك

على صعيد آخر، رفض اثنان من أبرز المسؤولين الطبيين في الولايات المتحدة الأحد مزاعم الرئيس دونالد ترامب بتضخيم البيانات الفدرالية بشأن عدد الإصابات والوفيات بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وأبدى الاثنان تفاؤلهما بأن وتيرة التطعيم تتزايد.

وقال أنتوني فاوتشي مدير المعهد الوطني لأمراض الحساسية والأمراض المعدية لشبكة "إيه بي سي" (ABC) إن "الوفيات حقيقية"، مشيرا إلى أن المستشفيات المكتظة والعاملين المنهكين في القطاع الطبي "ليسوا أخبارا كاذبة، بل حقيقة".

ودافع فاوتشي، وكذلك جيروم آدامز كبير الجراحين الأميركيين -الذي ظهر على شبكة "سي إن إن" (CNN) في برنامج "حالة الاتحاد" (State of the Union)- عن دقة بيانات فيروس كورونا التي تنشرها المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بعد أن شكك ترامب في النهج الذي تتبعه المراكز.

وكان ترامب قد كتب على تويتر "أعداد الإصابات والوفيات بفيروس الصين مبالغ فيها بدرجة كبيرة في الولايات المتحدة بسبب الأسلوب السخيف الذي تنتهجه الحكومة في تحديدها مقارنة بدول أخرى يعلن كثير منها عن عمد بيانات منخفضة وغير دقيقة على الإطلاق".