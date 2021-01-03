الوزير القطري حمد الكواري يهنئ "الجزيرة نت" بعيده العشرين

وجّه وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية حمد بن عبد العزيز الكواري، رسالة تهنئة لموقع "الجزيرة نت" والعاملين فيه بمناسبة عيده العشرين، مشيدا بالنجاحات التي حققها الموقع أثناء مسيرته.

وقال الكواري -في تغريدة على تويتر- إن "موقع الجزيرة نت من أهم المواقع الإلكترونية، ويعكس خبرة 20 عاما من الجهد".

وأضاف أنه لا غنى للمتابع في أي مجال من المجالات عنه، "إنه موقع متكامل، تفاعلي، مصدر تثقيف".

موقع الجزيرة @aljanet_ar

من أهم المواقع الإلكترونية

يعكس خبرة ٢٠ عاما من الجهد

لاغنى للمتابع في أي مجال من المجالات عنه

إنه موقع متكامل ، تفاعلي ، مصدر تثقيف

لا غنى عنه أيا كان الاهتمام

تهانينا ل@aljanet_ar

ومزيد من التطور والإنجاز https://t.co/rSpqiI8LJi — Hamad Al-Kawari (@alkawari4unesco) January 2, 2021

واحتفى موقع الجزيرة نت مع حلول الساعات الأولى من العام 2021، بالذكرى 20 لإطلاقه كأول موقع إخباري باللغة العربية.