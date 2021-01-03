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سياسة|قطر

الوزير القطري حمد الكواري يهنئ "الجزيرة نت" بعيده العشرين

حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية (الجزيرة)
حمد بن عبد العزيز الكواري وزير الدولة ورئيس مكتبة قطر الوطنية (الجزيرة)
3/1/2021

وجّه وزير الدولة القطري رئيس مكتبة قطر الوطنية حمد بن عبد العزيز الكواري، رسالة تهنئة لموقع "الجزيرة نت" والعاملين فيه بمناسبة عيده العشرين، مشيدا بالنجاحات التي حققها الموقع أثناء مسيرته.

وقال الكواري -في تغريدة على تويتر- إن "موقع الجزيرة نت من أهم المواقع الإلكترونية، ويعكس خبرة 20 عاما من الجهد".

وأضاف أنه لا غنى للمتابع في أي مجال من المجالات عنه، "إنه موقع متكامل، تفاعلي، مصدر تثقيف".

واحتفى موقع الجزيرة نت مع حلول الساعات الأولى من العام 2021، بالذكرى 20 لإطلاقه كأول موقع إخباري باللغة العربية.

المصدر : الجزيرة

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