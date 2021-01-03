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سياسة|الولايات المتحدة الأميركية

مكالمة مسربة مدتها ساعة.. ترامب يضغط على سكرتير ولاية جورجيا لإيجاد أصوات لقلب نتيجة الانتخابات

ترامب يصر على أن الانتخابات شابها تزوير وأنها "سرقت" منه (الأوروبية)
ترامب يصر على أن الانتخابات شابها تزوير وأنها "سرقت" منه (الأوروبية)
3/1/2021-|آخر تحديث: 3/1/202111:48 PM (مكة المكرمة)

نشرت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) مكالمة هاتفية مسربة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب يلح فيها على سكرتير ولاية جورجيا من أجل "إيجاد 11 ألفا و780 صوتا" لقلب نتيجة الانتخابات الرئاسية لصالحه.

وقالت الصحيفة إن هذه المكالمة الخارجة عن المألوف جرت يوم السبت واستمرت لمدة ساعة كاملة. ونقلت عن خبراء قولهم إنها قد تثير إشكالات قانونية.

ووفقا للصحيفة –التي نشرت مقاطع من المكالمة عبر موقعها– فقد استخدم ترامب أساليب عدة في مخاطبة سكرتير ولاية جورجيا براد رافنسبرغر -وهو جمهوري مثله- تنوعت بين الإطراء والتوسل، وبين التوبيخ والتهديد بتبعات جنائية غير واضحة إذا رفض التجاوب مع مزاعمه، حتى إنه قال له إنه يرتكب "مخاطرة كبيرة".

وطوال مدة المكالمة رفض رافنسبرغر وكبير مستشاريه القانونيين إصرار ترامب على حدوث تلاعب في عمليات فرز الأصوات، وأوضحا له أنه يتكئ على نظريات مؤامرة لا أساس لها، وأن فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في الولاية بفارق 11 ألفا و779 صوتا عادل ودقيق.

المصدر : واشنطن بوست

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